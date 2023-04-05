Левый поворот в сторону моста разрешили на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

Напомним, тему о дискомфорте при повороте с улицы Индустриальная на мост по Циолковского подняли депутаты на одном из заседаний комиссии в гордуме. Алексей Балыбердин тогда отметил, что сейчас путепровод открыт, однако теперь висят предписывающие знаки, что там всего две полосы и поворот с них разрешен только направо.