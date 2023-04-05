TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Изображение материала

Левый поворот в сторону моста разрешили на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 08:07
Фото: Центр организации дорожного движения в Нижнем Тагиле
Светофор с четырьмя фазами близ ремонтируемого моста по Циолковского заработал по улице Индустриальная. Теперь у автомобилистов есть возможность поворачивать налево — в сторону центра города.

Теперь левый поворот с улицы Индустриальная официально разрешен. Помимо этого, был изменен режим работы светофора на четырехфазный и размещены соответствующие знаки. Пешеходная фаза, по информации Центра организации дорожного движения, как и прежде — вызывная.

Ранее в мэрии Нижнего Тагила сообщали о том, что было разработано техническое задание на изменение работы светофора в четырехфазном режиме с выделением фазы для левого поворота. Окончание выполнения работ подрядчик планировал в апреле 2023 года — так и случилось.

Дорожные знаки, разрешающие левый поворот на перекрестке ул. Индустриальная — ул. Циолковского установлены, — сообщили в ЦОДД.
Четыре фазы работы светофора на ЦиолковскогоЧетыре фазы работы светофора на Циолковского
Четыре фазы работы светофора на Циолковского
Фото: ЦООД Нижнего Тагила
Левый поворот на мост по Циолковского в Нижнем Тагиле сделают отдельной секцией
Узнать подробнее

Напомним, тему о дискомфорте при повороте с улицы Индустриальная на мост по Циолковского подняли депутаты на одном из заседаний комиссии в гордуме. Алексей Балыбердин тогда отметил, что сейчас путепровод открыт, однако теперь висят предписывающие знаки, что там всего две полосы и поворот с них разрешен только направо.

«Коллапс и бардак»: тагильский депутат высказался о пробках на мосту на Циолковского
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле установят новые светофоры и модернизируют старые«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем ТагилеСбои в ИТС и «зеленой волне»: ГИБДД Нижнего Тагила обвиняет УСМ в городских пробках
#Свердловская область#Перекресток#Мост на Циолковского#Светофор#Светофоры#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Юлия Степанова
Подпишитесь
Фотограф-инженер и его молодая жена: что известно о задержанных за госизмену в Тагиле
Сегодня, 07:52
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Вчера, 08:30
«Нормальная семья»: знакомые о выпавшей из окна девочки из Нижнего Тагила
Сегодня, 09:41
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
Вчера, 09:00
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
3 апреля 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Вчера, 04:45