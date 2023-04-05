Левый поворот в сторону моста разрешили на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Теперь левый поворот с улицы Индустриальная официально разрешен. Помимо этого, был изменен режим работы светофора на четырехфазный и размещены соответствующие знаки. Пешеходная фаза, по информации Центра организации дорожного движения, как и прежде — вызывная.
Ранее в мэрии Нижнего Тагила сообщали о том, что было разработано техническое задание на изменение работы светофора в четырехфазном режиме с выделением фазы для левого поворота. Окончание выполнения работ подрядчик планировал в апреле 2023 года — так и случилось.
Дорожные знаки, разрешающие левый поворот на перекрестке ул. Индустриальная — ул. Циолковского установлены, — сообщили в ЦОДД.
Напомним, тему о дискомфорте при повороте с улицы Индустриальная на мост по Циолковского подняли депутаты на одном из заседаний комиссии в гордуме. Алексей Балыбердин тогда отметил, что сейчас путепровод открыт, однако теперь висят предписывающие знаки, что там всего две полосы и поворот с них разрешен только направо.