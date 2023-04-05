Мошенники из Екатеринбурга обманули жительницу Краснодарского края на 17 млн рублей

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Девушка, вкладываясь в криптовалюту, накопила 196,5 тысячи евро и решила их обналичить, пишет telegram-канал SHOT.
Сделка по обналичиванию криптовалюты состоялась в Екатеринбурге. Забирать деньги поехал знакомый девушки. В условленное время прибыли двое мужчин и отдали деньги, девушка совершила перевод криптовалюты на кошелек одного из покупателей. Позднее оказалось, что все купюры фальшивые.
Полицейские обнаружили злоумышленников в четырехзвездочном отеле Екатеринбурга. Ими оказались жители Казани. Один из мошенников для совершения сделки нанял в качестве охранника сотрудника ПВЗ Wildberries. По словам сотрудника пункта выдачи, он не знал, что принял участие в преступной махинации.
Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина из Новосибирска забрал у пожилых людей 400 тысяч рублей, притворившись курьером. В отношении него было возбуждено уголовное дело.