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Мошенники из Екатеринбурга обманули жительницу Краснодарского края на 17 млн рублей

5 апреля 2023, 16:12
Фото: 1MI
Двое екатеринбургских злоумышленников обманули девушку из Краснодарского края на 17 миллионов рублей, обналичив деньги с криптовалюты.

Девушка, вкладываясь в криптовалюту, накопила 196,5 тысячи евро и решила их обналичить, пишет telegram-канал SHOT.

Сделка по обналичиванию криптовалюты состоялась в Екатеринбурге. Забирать деньги поехал знакомый девушки. В условленное время прибыли двое мужчин и отдали деньги, девушка совершила перевод криптовалюты на кошелек одного из покупателей. Позднее оказалось, что все купюры фальшивые.

Полицейские обнаружили злоумышленников в четырехзвездочном отеле Екатеринбурга. Ими оказались жители Казани. Один из мошенников для совершения сделки нанял в качестве охранника сотрудника ПВЗ Wildberries. По словам сотрудника пункта выдачи, он не знал, что принял участие в преступной махинации.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина из Новосибирска забрал у пожилых людей 400 тысяч рублей, притворившись курьером. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Екатеринбург#Преступление#Обман#Криптовалюта#Криминал
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