Мошенники из Екатеринбурга обманули жительницу Краснодарского края на 17 млн рублей

Полицейские обнаружили злоумышленников в четырехзвездочном отеле Екатеринбурга. Ими оказались жители Казани. Один из мошенников для совершения сделки нанял в качестве охранника сотрудника ПВЗ Wildberries. По словам сотрудника пункта выдачи, он не знал, что принял участие в преступной махинации.