Мужчина обвиняется в нападении с топором на фельдшера скорой помощи в Серове

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В тот день мужчина плохо себя чувствовал и вызвал скорую помощь. Приехавший к нему фельдшер отказал свердловчанину в госпитализации и предложил ему обратиться в поликлинику, сообщили в пресс-службы прокуратуры по Свердловской области.
Мужчине предложение медработника не понравилось. Он принялся угрожать фельдшеру убийством и, схватив топор, выбежал вслед за медиком и ударил рукояткой топора по капоту машины скорой помощи. При этом он продолжал угрожать убийством.
Прибывшие вскоре на место инцидента полицейские приостановили действия мужчины. Тем не менее, он продолжал размахивать орудием и угрожать и полицейским.
В отношении жителя Серова было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение в угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении к сотрудникам правопорядка. Дело было направлено в Серовский районный суд для рассмотрения.
Напомним, 11 марта 2022 года в Нижнем Тагиле пьяный мужчина напал на полицейского, который прибыл по адресу после сообщения о произошедшем конфликте. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.