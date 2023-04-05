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Мужчина обвиняется в нападении с топором на фельдшера скорой помощи в Серове

5 апреля 2023, 14:32
Фото: 1MI
35-летний житель Серова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на фельдшера скорой помощи, вооружившись топором. Происшествие случилось 25 ноября 2022 года.

В тот день мужчина плохо себя чувствовал и вызвал скорую помощь. Приехавший к нему фельдшер отказал свердловчанину в госпитализации и предложил ему обратиться в поликлинику, сообщили в пресс-службы прокуратуры по Свердловской области.

Мужчине предложение медработника не понравилось. Он принялся угрожать фельдшеру убийством и, схватив топор, выбежал вслед за медиком и ударил рукояткой топора по капоту машины скорой помощи. При этом он продолжал угрожать убийством.

Прибывшие вскоре на место инцидента полицейские приостановили действия мужчины. Тем не менее, он продолжал размахивать орудием и угрожать и полицейским.

В отношении жителя Серова было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение в угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении к сотрудникам правопорядка. Дело было направлено в Серовский районный суд для рассмотрения.

Напомним, 11 марта 2022 года в Нижнем Тагиле пьяный мужчина напал на полицейского, который прибыл по адресу после сообщения о произошедшем конфликте. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина напал на полицейского в Нижнем Тагиле
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