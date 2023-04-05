Мужчина обвиняется в нападении с топором на фельдшера скорой помощи в Серове

В тот день мужчина плохо себя чувствовал и вызвал скорую помощь. Приехавший к нему фельдшер отказал свердловчанину в госпитализации и предложил ему обратиться в поликлинику, сообщили в пресс-службы прокуратуры по Свердловской области.