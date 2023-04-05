Начальник ГИБДД прокомментировал ситуацию с застревающими фурами под мостом

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Массовое застревание грузовых машин началось с осени 2022 года. В большинстве случаев это происходит с грузовиками, едущими в сторону Тюменского тракта.
Нарядам ДПС было поручено регулярно объезжать указанный дорожный участок, чтобы не допустить на нем пробок, пишет Е1.
Также Спиридонов посоветовал водителям грузовиков делать специальные настройки для большегрузов в навигаторе, чтобы объезжать трудные для них места. Большинство водителей грузовых машин ездят по навигатору, в котором по умолчанию стоит режим для легковых автомобилей.
Напомним, в конце марта 2023 года на ЕКАД произошла массовая авария с участием трех грузовых машин. В результате ДТП один водитель скончался, а другой был доставлен в больницу.