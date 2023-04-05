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Начальник ГИБДД прокомментировал ситуацию с застревающими фурами под мостом

5 апреля 2023, 17:27
Фото: 1MI
Начальник свердловского ГИБДД Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию с массово застревающими фурами под ж/д мостом на Компрессорном.

Массовое застревание грузовых машин началось с осени 2022 года. В большинстве случаев это происходит с грузовиками, едущими в сторону Тюменского тракта.

Нарядам ДПС было поручено регулярно объезжать указанный дорожный участок, чтобы не допустить на нем пробок, пишет Е1.

Также Спиридонов посоветовал водителям грузовиков делать специальные настройки для большегрузов в навигаторе, чтобы объезжать трудные для них места. Большинство водителей грузовых машин ездят по навигатору, в котором по умолчанию стоит режим для легковых автомобилей.

Напомним, в конце марта 2023 года на ЕКАД произошла массовая авария с участием трех грузовых машин. В результате ДТП один водитель скончался, а другой был доставлен в больницу.

Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиками на ЕКАД
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Транспорт#Грузовики#Водители#Режим#Мост#Фуры#Поручение#ГИБДД
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