Начальник ГИБДД прокомментировал ситуацию с застревающими фурами под мостом

Также Спиридонов посоветовал водителям грузовиков делать специальные настройки для большегрузов в навигаторе, чтобы объезжать трудные для них места. Большинство водителей грузовых машин ездят по навигатору, в котором по умолчанию стоит режим для легковых автомобилей.