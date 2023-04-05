«Нормальная семья»: знакомые о выпавшей из окна девочки из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
У дома на асфальте остались пятна, напоминающие о ЧП. С первого взгляда, сложно сказать, что это кровь. Но жители Нижнего Тагила уже читали новости и знают, что при падении из окна у юной жительницы города произошла травматическая ампутация ноги.
Единственное, что я могу сказать, что девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу, — пояснила редакции руководитель пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
В настоящее время в социальных сетях появляется противоречивая информация о семье, в частности, матери травмированной тагильчанки. Одни говорят, что женщина «постоянно ругала и запирала ребенка дома».
Девочка минувшим летом ногу сломала, а матери приспичило рассаду таскать с пятого этажа. Ну и дочь ей помогала. Мать все время говорила что та ей недостаточно помогает, дверь не так держит, рассаду не таскает. А ребёнок со сломанной ногой. Мать частенько на нее ругалась и упрекала, — сообщил анонимный источник паблику «Инцидент Тагил».
В комментариях другие опровергают все сказанное, говоря о том, что написанное не соответствует действительности.
Пишут одну ложь, всё не правда, не сочиняйте, не гнобите семью, без ваших комментов им сейчас тяжело, — отвечает комментаторам тагильчанка Татьяна.
Соседка семьи, где воспитывается девочка, также уверяет корреспондента TagilCity.ru — то, что пишут в социальных сетях не соответствует действительности.
Мне не нравится, что пишут в местных пабликах, они удаляют наши комментарии, заблокировали нас. Матери и так тяжело сейчас. Ребенка никто не обижает, не принижает, ребенок живет в полноценной семье. И мама, и папа. У ребенка проблемы со здоровьем, все это пишут, и никто этого не скрывает. Девочка учится в специализированной школе. Все мы люди, и мы понимаем, ребенок болен, мама старается, как может. Ребенок хорошо одет, хорошо питается, — с рассказывает TagilCity.ru соседка Анна (имя изменено — прим.ред.)
Более того, конкретные случаи с семьей, которые публикуют в пабликах, по мнению Анны, являются выдумкой.
А случай с рассадой и сломанной ногой это просто пик. Я не знаю, с чего они это взяли. Мы с этой семьей видимся каждый день. Мы здороваемся, общаемся, ничего такого нет — ни унижений, ничего. Пишут про какой-то пожар. Это неправда. Никто в двери не ломился. Да, был инцидент, приехали родители, разобрались — открыли дверь. Ничего не произошло, дыма не было.
Другая знакомая семьи рассказала редакции TagilCity.ru, что у девочки есть отклонения, но, несмотря на это, семья выглядела вполне нормальной.
Там нормальная семья, с мамой видела, с бабушкой. У неё отклонения прямо заметны, — рассказала редакции тагильчанка Ирина (имя изменено — прим.ред.).
В магазине, близ которого девочка упала, в шоке от того, что пишут в соцсетях.
Знаю эту семью, как покупателей приходящих в наш магазин. Ничего плохого о маме и о самой пострадавшей сказать не могу. Ещё девочка с бабушкой приходила. Девочке ни в чем не отказывали. Сегодня была на работе, и все соседи в шоке какую грязь пишут, — говорит сотрудница магазина.
О состоянии ребенка людям, знакомым с семьей, неизвестно.
Напомним, 15-летняя девочка спустила с балкона связанные простыни и стала слезать по ним вниз. В результате девочка сорвалась и упала на асфальт рядом с магазином, получив при этом травматическую ампутацию ноги.
В полицейском главе журналистам рассказали, что девочка намеревалась погулять, но родители ей не разрешили, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Глава полицейского главка отметил, что все произошло, когда мама девочки находилась дома — в соседней комнате. Более точные обстоятельства выясняются полицейскими из отдела ПДН.
Отметим, в тот же день в столице Урала из окна выпала еще одна девушка. Ей на вид было также 14-15 лет, она скончалась. По словам местных жителей, она была из семьи мигрантов.