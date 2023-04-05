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Новую канализационную насосную станцию построят в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 16:52
Фото: 1MI
Строительство новой канализационной насосной станции и реконструкцию старого коллектора планируется начать в Нижнем Тагиле в 2023 году на территории парка «Народный — 2». На работы выделено 311,2 миллиона рублей.

Работы будут поделены на пять этапов, последний из которых необходимо окончить не позднее 31 июля 2024 года. Новый коллектор подрядчики обустроят между улицей Красноармейская и рекой Тагил. Там же появится новая насосная станция.

Самотечный коллектор в пойме реки Тагил, который собирает сточные воды, был построен в 1951 году. При этом стыки железобетонных труб были плохо изолированы, из-за чего там регулярно случались протечки. Теперь старая конструкция будет устранена. Вместо нее проложат новый коллектор по другой трассе. По нему стоки будут поступать в новую насосную станцию.

Фото: Проектная документация

Все применяемое оборудование должно быть не ранее 2022 года изготовления. Работы по разбивке и строительству трубопроводов в местах пересечения с сетями необходимо проводить в присутствии сотрудников эксплуатирующих организаций. По окончании строительства наружных сетей нужно восстановить существующее благоустройство.

Гарантия на все конструктивные элементы, работы и оборудование, выполненные и поставленные подрядчиком, составит пять лет. Контракт будет действовать до 12 сентября 2024 года. Заявки на тендер принимаются до 6 апреля.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Канализация#Строительство#Закупка#Парк Народный#Общество#Эксклюзив
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