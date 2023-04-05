Новую канализационную насосную станцию построят в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Самотечный коллектор в пойме реки Тагил, который собирает сточные воды, был построен в 1951 году. При этом стыки железобетонных труб были плохо изолированы, из-за чего там регулярно случались протечки. Теперь старая конструкция будет устранена. Вместо нее проложат новый коллектор по другой трассе. По нему стоки будут поступать в новую насосную станцию.