Оплата по картам перестала работать в общественном транспорте Екатеринбурга

В компании «И-Сеть», которая обслуживает терминалы, подтвердили происходящее. Там отметили, что оплата блокируется из-за нерегулярных неплатежей. В компании рассказали, что пассажиры стали хитрить и платят за проезд картами, на которых нет средств. В пути операция проходит даже если на карте отсутствуют средства.