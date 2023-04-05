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Оплата по картам перестала работать в общественном транспорте Екатеринбурга

5 апреля 2023, 07:48
Фото: 1MI
Пассажиры общественного транспорта в Екатеринбурге утром 5 апреля 2023 года не смогли оплатить проезд с помощью банковских карт. Такая ситуация наблюдается у пользователей «Альфа-банка», ВТБ и «Тинькофф».

Проблема носит массовый характер, рассказала один из кондукторов троллейбуса, пишет «КП-Екатеринбург».

В компании «И-Сеть», которая обслуживает терминалы, подтвердили происходящее. Там отметили, что оплата блокируется из-за нерегулярных неплатежей. В компании рассказали, что пассажиры стали хитрить и платят за проезд картами, на которых нет средств. В пути операция проходит даже если на карте отсутствуют средства.

Специалисты отметили, что по некоторым видам карт указанных банков, неоплата достигает 95%. Поэтому транзакции по ним было решено временно приостановить. Проблему планируется решить в течение недели.

В компании добавили, что речь идет не про полную блокировку карт. Не срабатывают они только в общественном транспорте.

#Ирина Кирилова#Автобус#Оплата#Транспорт#Екатеринбург
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