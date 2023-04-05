Оплата по картам перестала работать в общественном транспорте Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Проблема носит массовый характер, рассказала один из кондукторов троллейбуса, пишет «КП-Екатеринбург».
В компании «И-Сеть», которая обслуживает терминалы, подтвердили происходящее. Там отметили, что оплата блокируется из-за нерегулярных неплатежей. В компании рассказали, что пассажиры стали хитрить и платят за проезд картами, на которых нет средств. В пути операция проходит даже если на карте отсутствуют средства.
Специалисты отметили, что по некоторым видам карт указанных банков, неоплата достигает 95%. Поэтому транзакции по ним было решено временно приостановить. Проблему планируется решить в течение недели.
В компании добавили, что речь идет не про полную блокировку карт. Не срабатывают они только в общественном транспорте.