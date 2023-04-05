«Ор и драки, постоянно полиция»: соседи рассказали о задержанных за шпионаж в Тагиле

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Живут, постоянно шум, драки, ор… Полицию вызывали, не раз вызывали. К ним постоянно, каждые выходные и через выходные полиция приходит. Привыкли уже. По их внешнему виду можно было понять, что они какие-то странные, — рассказала соседка, чья квартира находится под квартирой семьи М.
Задержание молодых тагильчан произошло в конце марта 2023 года, на текущий момент они находятся под стражей.
Сейчас что-то не слышно, раньше музыка все время громко играла. Они могут и до часу ночи, мы по стенкам колотили, соседи. Я-то живу не под ним, но все равно слышно было, слышимость хорошая, — говорит тагильчанка из еще одной квартиры этажом ниже.
Постоянно, каждый день с пивом. Он ходит ее на «Спортивную» (остановка транспорта, прим. ред) встречать с трамвая, вот они идут, идут с пивом обязательно. Короче, они неадекватные, по поведению. Он постоянно в капюшоне на голове ходит, и пакет пива обязательно у них, — рассказывает житель соседнего дома.
Источник TagilCity.ru сообщает, что ссоры в семье были регулярными, в том числе не обходилось и рукоприкладства со стороны жены. Это мнение собеседника подтверждает и соседка:
Между собой часто ругались. Но она-то вообще истеричка. Визжит.
При этом известно, что мужчина увлекался портретной фотографией, работал на «Уралвагонзаводе» инженером-технологом. В декабре 2022 года он как молодой специалист принимал участие на ВПК от предприятия.
Федеральная служба безопасности задержала семейную пару по месту жительства, мужчину заковали в наручники на улице, у подъезда. После этого дома была задержана и его жена. Она сообщила, что за передачу чертежей представителям Украины получила около ста тысяч рублей.