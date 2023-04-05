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«Ор и драки, постоянно полиция»: соседи рассказали о задержанных за шпионаж в Тагиле

5 апреля 2023, 15:49
Фото: TagilCity.ru
Каждые выходные и через выходные полиция приходит

Полиция регулярно посещала семью задержанных за шпионаж в Тагиле из-за скандалов

На частые скандалы и шум в семье задержанных за шпионаж пожаловались соседи по дому в Нижнем Тагиле. По словам нескольких местных жителей с улицы Алтайская, семейная пара М. доставляла неудобство соседям регулярными скандалами.
Живут, постоянно шум, драки, ор… Полицию вызывали, не раз вызывали. К ним постоянно, каждые выходные и через выходные полиция приходит. Привыкли уже. По их внешнему виду можно было понять, что они какие-то странные, — рассказала соседка, чья квартира находится под квартирой семьи М.

Задержание молодых тагильчан произошло в конце марта 2023 года, на текущий момент они находятся под стражей.

Сейчас что-то не слышно, раньше музыка все время громко играла. Они могут и до часу ночи, мы по стенкам колотили, соседи. Я-то живу не под ним, но все равно слышно было, слышимость хорошая, — говорит тагильчанка из еще одной квартиры этажом ниже.
Постоянно, каждый день с пивом. Он ходит ее на «Спортивную» (остановка транспорта, прим. ред) встречать с трамвая, вот они идут, идут с пивом обязательно. Короче, они неадекватные, по поведению. Он постоянно в капюшоне на голове ходит, и пакет пива обязательно у них, — рассказывает житель соседнего дома.

Источник TagilCity.ru сообщает, что ссоры в семье были регулярными, в том числе не обходилось и рукоприкладства со стороны жены. Это мнение собеседника подтверждает и соседка:

Между собой часто ругались. Но она-то вообще истеричка. Визжит.
Дом, где живет семья задержанных за шпионаж в ТагилеДом, где живет семья задержанных за шпионаж в Тагиле
Дом, где живет семья задержанных за шпионаж в ТагилеДом, где живет семья задержанных за шпионаж в Тагиле
Дом, где живет семья задержанных за шпионаж в ТагилеДом, где живет семья задержанных за шпионаж в Тагиле
Дом, где живет семья задержанных за шпионаж в ТагилеДом, где живет семья задержанных за шпионаж в Тагиле
Дом, где живет семья задержанных за шпионаж в Тагиле
Фото: TagilCity.ru

При этом известно, что мужчина увлекался портретной фотографией, работал на «Уралвагонзаводе» инженером-технологом. В декабре 2022 года он как молодой специалист принимал участие на ВПК от предприятия.

Федеральная служба безопасности задержала семейную пару по месту жительства, мужчину заковали в наручники на улице, у подъезда. После этого дома была задержана и его жена. Она сообщила, что за передачу чертежей представителям Украины получила около ста тысяч рублей.

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