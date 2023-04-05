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Подросток провалился под лед в Екатеринбурге

5 апреля 2023, 04:36
Фото: 1MI
Мальчик, гулявший с другом, провалился под лед реки Исеть в Екатеринбурге.

Мальчик вышел на лед реки Исеть около Плотинки Городского пруда, так как захотел проверить замерзшую поверхность на прочность, сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».

Сделав пару шагов, школьник упал под лед. В этот момент рядом с юным свердловчанином находился его приятель, который вел съемку произошедшего инцидента на видеокамеру телефона.

Напомним, трое девочек в Первоуральске, гулявших по тонкому льду, провалились под него, когда они побежали от окликнувших их сотрудников полиции и спасателей. В результате школьниц вытащили из воды спасатели. Позднее стало известно, что подружки не пострадали. Их привезли на спасательную станцию и выдали сухую одежду, а также сообщили о случившемся в скорую и в полицию.

Три школьницы провалились под лед в Первоуральске
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