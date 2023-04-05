Появились кадры падения 14-летнего гимнаста из Заречного с трехметровой высоты

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
14-летнему циркачу медики сделали трепанацию черепа и в ближайшее время будут готовить его к транспортировке в одну из больниц Екатеринбурга.
На видео, размещенном «Ural Mash | Урал Мэш», подросток выполнял вращения. Он крутился, поворачиваясь к полу то головой, то ногами. В какой-то момент трос оборвался и парень упал, ударившись о пол прямо головой.
В этот момент рядом находилась девушка, которая от испуга побежала в сторону, закрыв рот руками. В это же мгновенье к гимнасту подбежали другие спортсменки, а также взрослые.