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Появились кадры падения 14-летнего гимнаста из Заречного с трехметровой высоты

5 апреля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Появилось видео падения подростка вниз головой во время выполнения вращений в цирковом кружке. ЧП случилось 4 апреля в ДК «Ровесник» в Заречном.

14-летнему циркачу медики сделали трепанацию черепа и в ближайшее время будут готовить его к транспортировке в одну из больниц Екатеринбурга.

На видео, размещенном «Ural Mash | Урал Мэш», подросток выполнял вращения. Он крутился, поворачиваясь к полу то головой, то ногами. В какой-то момент трос оборвался и парень упал, ударившись о пол прямо головой.

В этот момент рядом находилась девушка, которая от испуга побежала в сторону, закрыв рот руками. В это же мгновенье к гимнасту подбежали другие спортсменки, а также взрослые.

14-летнему упавшему с каната гимнасту из Заречного провели трепанацию черепа
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