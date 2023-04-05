«Просто жить» планировали супруги на полученные за шпионаж в Нижнем Тагиле деньги

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
По словам задержанных, за противоправные действия, которые расцениваются как госизмена, им заплатили около 100 тысяч рублей.
В квартире подозреваемых были проведены обыски. В ходе них изъяты предметы шпионской деятельности. ФСБ по Свердловской области возбудила уголовное дело по статье за госизмену в форме шпионажа, сообщили в пресс-службе ведомства.
На данный момент расследование дела продолжается. Оба супруга заключены под стражу.