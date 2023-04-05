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«Просто жить» планировали супруги на полученные за шпионаж в Нижнем Тагиле деньги

5 апреля 2023, 04:10
Фото: скриншот видео УФСБ по Свердловской области
Пойманные на шпионаже в отношении «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле супруги заявили, что на полученные от передачи данных средства планировали жить.

По словам задержанных, за противоправные действия, которые расцениваются как госизмена, им заплатили около 100 тысяч рублей.

В квартире подозреваемых были проведены обыски. В ходе них изъяты предметы шпионской деятельности. ФСБ по Свердловской области возбудила уголовное дело по статье за госизмену в форме шпионажа, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент расследование дела продолжается. Оба супруга заключены под стражу.

Задержанные за шпионаж на УВЗ супруги в Нижнем Тагиле признались в передаче чертежей
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#Ирина Кирилова#Госизмена#Шпионаж#Украина#Криминал#Супруги задержаны за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле#Нижний Тагил
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Задержанные за шпионаж на УВЗ супруги в Нижнем Тагиле признались в передаче чертежей
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