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Собака провалилась под лед водоема в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 14:14
Фото: 1MI
Собака провалилась под тонкий лед водоема в Нижнем Тагиле. Ее вытаскивали спасатели.

ЧП произошло в утреннее время 5 апреля, сообщает Центр защиты населения. Неравнодушные граждане позвонили по номеру 112 и рассказали о произошедшем.

Фото: Центр защиты населения

Провалилась собака в районе набережной Нижнетагильского пруда. Во время прогулки она решила пробежаться по льду. В ледяной воде она барахталась 10 метрах от берега.

К тому моменту, когда собаку удалось вытащить, она не подавала признаков жизни. Поэтому спасатель стал проводить реанимационные мероприятия. В результате пес очнулся и его отвезли к ветеринару. Там рассказали, что с животным все в порядке.

Спасатели из Нижнего Тагила помогли собаке выбраться из собственной цепи
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#Нижний Тагил#Собака#Спасатели#Лед#Происшествия#Елена Озерова
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