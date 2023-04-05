Собака провалилась под лед водоема в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
ЧП произошло в утреннее время 5 апреля, сообщает Центр защиты населения. Неравнодушные граждане позвонили по номеру 112 и рассказали о произошедшем.
Провалилась собака в районе набережной Нижнетагильского пруда. Во время прогулки она решила пробежаться по льду. В ледяной воде она барахталась 10 метрах от берега.
К тому моменту, когда собаку удалось вытащить, она не подавала признаков жизни. Поэтому спасатель стал проводить реанимационные мероприятия. В результате пес очнулся и его отвезли к ветеринару. Там рассказали, что с животным все в порядке.