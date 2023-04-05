Суд арестовал задержанных за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле супругов

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
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Updated Сегодня, 04:41
Расследование уголовного дела продолжается. Супругов подозревают в совершении шпионажа в отношении «Уралвагонзавода». Дело расследуется по статье за госизмену.
Супруги были задержаны в ходе спецоперации. Они признались в передаче украинской стороне чертежей за вознаграждение около 100 тысяч рублей.
Как заявила супруга, на эти средства они планировали жить, сообщили в УФСБ по Свердловской области.
Напомним, 30 марта 2023 года также стало известно о задержании американского журналиста. Он также подозревается в шпионаже в отношении «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.