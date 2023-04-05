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Суд арестовал задержанных за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле супругов

5 апреля 2023, 04:23
Фото: скриншот видео УФСБ по Свердловской области
Для супругов за шпионаж на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле была избрана мера пресечения. Суд постановил заключить их под стражу. На какой срок — не уточняется.

Расследование уголовного дела продолжается. Супругов подозревают в совершении шпионажа в отношении «Уралвагонзавода». Дело расследуется по статье за госизмену.

Супруги были задержаны в ходе спецоперации. Они признались в передаче украинской стороне чертежей за вознаграждение около 100 тысяч рублей.

Как заявила супруга, на эти средства они планировали жить, сообщили в УФСБ по Свердловской области.

Напомним, 30 марта 2023 года также стало известно о задержании американского журналиста. Он также подозревается в шпионаже в отношении «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил
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#Ирина Кирилова#Госизмена#Шпионаж#Супруги#Криминал#Супруги задержаны за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле#Нижний Тагил
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Задержанные за шпионаж на УВЗ супруги в Нижнем Тагиле признались в передаче чертежей
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