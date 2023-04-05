Суд арестовал задержанных за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле супругов

Для супругов за шпионаж на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле была избрана мера пресечения. Суд постановил заключить их под стражу. На какой срок — не уточняется.

Сюжет Супруги задержаны за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле