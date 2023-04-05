«Свежего воздуха сегодня нет»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Сегодня все опять стоит в воздухе прямо перед нашими окнами. С коксохима дым идет в сторону Северного поселка. Им там, наверное, тоже не очень хорошо дышать, — рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.
По ее словам, при попытке открыть окна в квартире, сразу ощущается неприятный запах.
Мы даже не можем квартиру проветрить, хотя погода хорошая. Хотелось бы свежий воздух запустить, но свежего воздуха на Алтайке сегодня нет, — рассказывает местная жительница.
Напомним, в Нижнем Тагиле все еще не отменено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно должно быть отменено 5 апреля в 20:00.