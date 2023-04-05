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«Свежего воздуха сегодня нет»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы

5 апреля 2023, 06:44
Фото: TagilCity.ru

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы

Жители Нижнего Тагила вновь пожаловались на выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. По их словам, дым от предприятия направляется в сторону Северного поселка.
Сегодня все опять стоит в воздухе прямо перед нашими окнами. С коксохима дым идет в сторону Северного поселка. Им там, наверное, тоже не очень хорошо дышать, — рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.

По ее словам, при попытке открыть окна в квартире, сразу ощущается неприятный запах.

Фото: TagilCity.ru
Мы даже не можем квартиру проветрить, хотя погода хорошая. Хотелось бы свежий воздух запустить, но свежего воздуха на Алтайке сегодня нет, — рассказывает местная жительница.

Напомним, в Нижнем Тагиле все еще не отменено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно должно быть отменено 5 апреля в 20:00.

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#Ирина Кирилова#Смог#Выбросы#НТМК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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