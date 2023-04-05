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TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила в марте 2023 года

5 апреля 2023, 06:19
Фото: TagilCity.ru
Согласно данным сервиса Mediametrics, сетевое издание TagilCity.ru заняло пятое место в рейтинге цитируемости СМИ Свердловской области в соцсетях по итогам марта 2023 года. Портал стал единственным тагильским изданием в первой пятерке лидеров.

За прошедший третий месяц 2023 года сетевое издание выпустило 1224 новости. Также читателями было совершено 36 982 переходов. По подсчетам Mediametrics на одну ссылку с публикацией кликнуло 30 человек.

Лидером данного рейтинга стал портал Е1. На втором месте расположилось издание 74.ru, а на третьем — ku66. Четвертая строчка рейтинга занята изданием k-ur.info.

Напомним, сервис Mediametrics подсчитывает количество переходов на публикации интернет-СМИ из социальных сетей. Таким образом, портал TagilCity.ru по итогам февраля 2023 года также был на пятом месте.

TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила в соцсетях за февраль 2023
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