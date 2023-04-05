TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила в марте 2023 года

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
За прошедший третий месяц 2023 года сетевое издание выпустило 1224 новости. Также читателями было совершено 36 982 переходов. По подсчетам Mediametrics на одну ссылку с публикацией кликнуло 30 человек.
Лидером данного рейтинга стал портал Е1. На втором месте расположилось издание 74.ru, а на третьем — ku66. Четвертая строчка рейтинга занята изданием k-ur.info.
Напомним, сервис Mediametrics подсчитывает количество переходов на публикации интернет-СМИ из социальных сетей. Таким образом, портал TagilCity.ru по итогам февраля 2023 года также был на пятом месте.