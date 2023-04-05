Таксист на служебной машине бесследно исчез в Екатеринбурге

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В день исчезновения мужчина, арендовавший машину, должен был вернуться в семь утра на пересменку. Однако он не приехал, а все его телефоны оказались отключены. По словам представителя автопарка, последний раз телефон пропавшего был определен в Арамиле, пишет Е1.
Таксиста искали в больницах и в полиции, но нигде обнаружен он не был. Представитель автопарка предполагает, что он мог угнать иномарку и скрыться.
Заявление о пропаже водителя такси поступило в полицию. На данный момент полицейские устанавливают нынешнее местонахождение мужчины и иномарки.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге таксист запер пассажирку в автомобиле и стал угрожать и оскорблять ее. Женщина записала его на диктофон и обратилась в полицию.