TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Изображение материала

Таксист на служебной машине бесследно исчез в Екатеринбурге

5 апреля 2023, 17:00
Фото: 1MI
Таксист сервиса «Три десятки» исчез на служебном автомобиле Renault Logan. Происшествие случилось 3 апреля 2023 года.

В день исчезновения мужчина, арендовавший машину, должен был вернуться в семь утра на пересменку. Однако он не приехал, а все его телефоны оказались отключены. По словам представителя автопарка, последний раз телефон пропавшего был определен в Арамиле, пишет Е1.

Таксиста искали в больницах и в полиции, но нигде обнаружен он не был. Представитель автопарка предполагает, что он мог угнать иномарку и скрыться.

Заявление о пропаже водителя такси поступило в полицию. На данный момент полицейские устанавливают нынешнее местонахождение мужчины и иномарки.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге таксист запер пассажирку в автомобиле и стал угрожать и оскорблять ее. Женщина записала его на диктофон и обратилась в полицию.

Таксист в Екатеринбурге угрожал пассажирке и не выпускал из машины
Узнать подробнее
Читайте также:
Таксист в Екатеринбурге высадил несовершеннолетнюю пассажирку за километр от домаТаксист закрыл пассажирку в автомобиле и угрожал ей в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге клиент избил таксиста и пытался угнать у него машину
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Автомобиль#Таксист#Исчезновение#Пропажа#Поиск#Происшествия
Подпишитесь
Фотограф-инженер и его молодая жена: что известно о задержанных за госизмену в Тагиле
Сегодня, 07:52
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Вчера, 08:30
«Нормальная семья»: знакомые о выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила
Сегодня, 09:41
Евгений Куйвашев провел годовое собрание СОСПП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:59
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
3 апреля 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Вчера, 04:45