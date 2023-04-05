Таксист на служебной машине бесследно исчез в Екатеринбурге

В день исчезновения мужчина, арендовавший машину, должен был вернуться в семь утра на пересменку. Однако он не приехал, а все его телефоны оказались отключены. По словам представителя автопарка, последний раз телефон пропавшего был определен в Арамиле, пишет Е1.