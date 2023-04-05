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Три школьницы провалились под лед в Первоуральске

5 апреля 2023, 04:02
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Третьеклассницы провалились под лед на Нижне-Шайтанском пруду в Первоуральске. Происшествие случилось 3 апреля 2023 года.

Подружки прошли почти 20 метров, когда их заметили и окликнули сотрудники полиции и спасатели. Вместо того, чтобы вернуться, девочки побежали по льду и провалились, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Двум девочкам вода оказалась чуть выше пояса, другая, пониже ростом, провалилась по грудь. Спасатели вытащили девочек, привезли на спасательную станцию, переодели в сухое и позвонили в полицию и скорую помощь.

Как выяснилось, школьницы в результате инцидента не пострадали. Зачем они решили погулять по льду, они не объяснили.

Напомним, 20 марта 2023 года в Нижнем Тагиле подростки, игравшие в парке «Народный» на пруду, едва не провалились под лед.

Подростки чуть не провалились под лед в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Дети#Инцидент#Лед#Школьницы#Спасатели#Первоуральск#Свердловская область
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