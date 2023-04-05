Три школьницы провалились под лед в Первоуральске

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Подружки прошли почти 20 метров, когда их заметили и окликнули сотрудники полиции и спасатели. Вместо того, чтобы вернуться, девочки побежали по льду и провалились, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Двум девочкам вода оказалась чуть выше пояса, другая, пониже ростом, провалилась по грудь. Спасатели вытащили девочек, привезли на спасательную станцию, переодели в сухое и позвонили в полицию и скорую помощь.
Как выяснилось, школьницы в результате инцидента не пострадали. Зачем они решили погулять по льду, они не объяснили.
Напомним, 20 марта 2023 года в Нижнем Тагиле подростки, игравшие в парке «Народный» на пруду, едва не провалились под лед.