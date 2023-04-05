Трое рыбаков провалились под лед на Исети в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
На место происшествия прибыли спасатели. Они при помощи специальных приспособлений спасли двоих человек. Еще одного мужчину смогли вытащить очевидцы еще до приезда спасателей.
Всех рыбаков передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
В общей сложности на место прибыли 11 единиц состава и 3 единицы техники. В ГУ МЧС напомнили, что выходить на тонкий лед опасно.
Ранее стало известно о том, что трое детей, убегая от спасателей в Первоуральске, провалились под лед.