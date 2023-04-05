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Published Сегодня, 11:44

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Трое рыбаков провалились под лед на Исети в Екатеринбурге

5 апреля 2023, 11:44
Фото: МЧС по Свердловской области
Трое жителей Екатеринбурга во время рыбалки на Исети провалились под лед. Сообщение экстренные службы получили 5 апреля около 13:33.

На место происшествия прибыли спасатели. Они при помощи специальных приспособлений спасли двоих человек. Еще одного мужчину смогли вытащить очевидцы еще до приезда спасателей.

Всех рыбаков передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В общей сложности на место прибыли 11 единиц состава и 3 единицы техники. В ГУ МЧС напомнили, что выходить на тонкий лед опасно.

Ранее стало известно о том, что трое детей, убегая от спасателей в Первоуральске, провалились под лед.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Лед#Рыбак#Спасатели#Происшествия
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