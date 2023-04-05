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Трудовое законодательство нарушил перевозчик в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 06:18
Фото: 1MI
Предостережение получило ООО «Союз-НТ» в Нижнем Тагиле. Проверка выявила у компании-перевозчика нарушения в трудовом законодательстве.

Проверочные мероприятия проводили сотрудники государственной инспекции труда в Свердловской области. Причиной стало наличие у надзорного органа сведений и возможных или непосредственных требований законодательства.

В результате проверки в ООО «Союз-НТ» были выявлены нарушения по 22 статье Трудового кодекса Российской Федерации и вынесено предостережение. В документе указаны основные права и обязанности работодателей. В частности, обеспечение сотрудников организаций обязательным социальным страхованием, выплата компенсации и возмещение морального вреда, причиненных при исполнении трудовых обязанностей, а так же сроки выплаты заработной платы.

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