Трудовое законодательство нарушил перевозчик в Нижнем Тагиле

В результате проверки в ООО «Союз-НТ» были выявлены нарушения по 22 статье Трудового кодекса Российской Федерации и вынесено предостережение. В документе указаны основные права и обязанности работодателей. В частности, обеспечение сотрудников организаций обязательным социальным страхованием, выплата компенсации и возмещение морального вреда, причиненных при исполнении трудовых обязанностей, а так же сроки выплаты заработной платы.