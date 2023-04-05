Трудовое законодательство нарушил перевозчик в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Проверочные мероприятия проводили сотрудники государственной инспекции труда в Свердловской области. Причиной стало наличие у надзорного органа сведений и возможных или непосредственных требований законодательства.
В результате проверки в ООО «Союз-НТ» были выявлены нарушения по 22 статье Трудового кодекса Российской Федерации и вынесено предостережение. В документе указаны основные права и обязанности работодателей. В частности, обеспечение сотрудников организаций обязательным социальным страхованием, выплата компенсации и возмещение морального вреда, причиненных при исполнении трудовых обязанностей, а так же сроки выплаты заработной платы.