ТВ и радио временно будут отключены в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Так, отключения коснутся свердловских городов: Североуральск, Туринск, Каменск-Уральск, Полевской и Новоуткинск, а также в некоторых поселках. Об этом сообщили на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения.
Недолгие перебои будут в работе телевизионных каналов, входящих в состав РТРС-1 и РТРС-2: Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Карусель», СТС, «Пятница», «Домашний», «Мир», «Муз-ТВ» и других.
Также сбои ожидаются на радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Напомним, утром 18 марта 2023 года произошел сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».