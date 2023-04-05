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Updated Сегодня, 05:28

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ТВ и радио временно будут отключены в Свердловской области

5 апреля 2023, 05:28
Фото: 1MI
На телевидении и радио в некоторых городах Свердловской области будут временные отключения с 3 по 28 апреля 2023 года.

Так, отключения коснутся свердловских городов: Североуральск, Туринск, Каменск-Уральск, Полевской и Новоуткинск, а также в некоторых поселках. Об этом сообщили на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения.

Недолгие перебои будут в работе телевизионных каналов, входящих в состав РТРС-1 и РТРС-2: Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Карусель», СТС, «Пятница», «Домашний», «Мир», «Муз-ТВ» и других.

Также сбои ожидаются на радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Напомним, утром 18 марта 2023 года произошел сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».

Соцсеть «ВКонтакте» перестала работать почти по всей России
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Телевидение#Радио#Сбой#Отключение#Телеканал#Общество
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