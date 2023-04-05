Участники ДТП с пострадавшей 83-летней тагильчанкой устроили спор в соцсетях

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
29 марта 2023 года курсант автошколы, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустила наезд на припаркованный автомобиль Toyota RAV4, после чего машина курсанта заехала на тротуар и сбила 83-летнюю женщину-пешехода. В салоне Mitsubishi также присутствовал инструктор.
Ученица автошколы, которая находилась за рулем Mitsubishi Lancer, перепутала педали газа и тормоза. Инструктор предпринял попытку остановить машину, но у него не получилось. Позднее он объяснил, что причина в автоматической коробке передач. Владелица автомобиля Toyota RAV4 обвинила инструктора автошколы в непрофессиональном поведении.
Девочка не педали перепутала, а передачу не ту ткнула: инструктор велел выезжать с парковки задним ходом, сам пялился в свой смартфон. Ну и прыгнули на тротуар… Полдня смотрела этим людям в глаза: и девушке, и инструктору: смеялись, обменивались видосиками, утешали друг друга словами «всё будет хорошо». Извинений так и не дождалась, — рассказала автовладелица.
После публикации поста об аварии в одном городском паблике в комментариях ситуацию прокомментировала директор автошколы, рассказав о ситуации со своей точки зрения.
Телефон инструктора был в кармане, что подтверждает видеофиксация с места происшествия, поэтому телефон причиной ДТП быть не мог. В момент аварии владелицы пострадавшего автомобиля на парковке не было и поэтому утверждать о наличии телефона она не может. После ДТП происходила фиксация повреждений, именно этими файлами обменивались курсант и инструктор, — пишет директор автошколы.
Вспомнили участники инцидента и про пострадавшую женщину-пешехода. Владелица Toyota RAV4 утверждает, что про одинокую бабушку все забыли, а ей нужны уход и забота.
Пострадавшая старушка, вдова, очень больной человек для своего возраста. И похоже в квартире у неё осталась собачка, такая же старенькая и хворая, — рассказала владелица автомобиля Toyota RAV4.
В своем комментарии директор автошколы напомнила о статье 128.1 (распространение заведомо ложной информации) и о том, что она сама и инструктор с курсантом регулярно посещают пострадавшую в больнице и оказывают необходимую помощь.
Думаю неправильно собственные домыслы выдавать за истину. И курсант, и инструктор и я сожалеем о случившемся. Перед пострадавшей мы извинились лично. Навещаем ее в больнице ежедневно. Добились перевода в более удобную палату, снабжаем всем необходимым для скорейшего выздоровления. Состояние здоровья бабушки стабильное. Пострадавшая очень добрый и светлый человек, мы будем и впредь заботиться о ней вплоть до ее полного выздоровления, — было в ответе директора автошколы.
Девушка-курсантка приняла самостоятельное решение закончить дальнейшее обучение и покинуть автошколу. Инструктору автошколы грозит штраф до 25 000 рублей и вероятное лишение прав сроком до 2 лет. Также отметим, что автоинспекторы планируют провести профилактические занятия с курсантами и инструкторами данной автошколы, чтобы похожие ситуации не повторялись.