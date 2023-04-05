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УФСБ опубликовало видео задержания супругов в шпионаже в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 01:57
Фото: скриншот видо УФСБ по Свердловской области

Супружескую пару задержали за шпионаж в Нижнем Тагиле

Супружеская пара задержана в Нижнем Тагиле. Они обвиняются в шпионаже в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Обоих арестовали по статье за госизмену, сообщили в УФСБ по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что супруги задержаны по результатам спецоперации. Они передали в адрес спецслужб Украины за деньги информацию военно-технического характера. Она может быть использована против ВС РФ в условиях проведения спецоперации.

В квартире супругов проведены обыски. Там у них изъяты «предметы шпионской деятельности». Следствие продолжается, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

За чертежи, переданные в адрес украинской стороны, супруги получили около 100 тысяч рублей.

Напомним, 30 марта 2023 года в Екатеринбурге был задержан американский журналист Эван Гершкович. Он также обвиняется в шпионаже. По данным некоторых источников, Гершкович посещал Нижний Тагил.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ФСБ#Задержание#Шпионаж#Криминал#Операция на Украине
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