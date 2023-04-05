В Нижнем Тагиле завершили подготовку к паводковому периоду

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В зоне подтоплений чаще всего оказываются Нижний Тагил, Туринск, Таборы и Ирбит. Для контроля работы персонала, взаимодействия с муниципальными органами власти и подразделениями МЧС в компании была создана паводковая комиссия.
По словам главного инженера, председателя противопаводковой комиссии АО «Облкоммунэнерго» Сергея Куликова, в организации подготовили список спецобъектов, требующих особого наблюдения из-за риска паводков. С сотрудниками провели производственный инструктаж.
В компании подготовлен перечень энергообъектов, которые, в связи с возможностью затопления грунтовыми водами или водами при разливе рек, требуют особого наблюдения. Утверждены схемы резервного питания, определены места дислокации дизель-генераторных установок для обеспечения питания социально-значимых объектов в случае нарушения основного питания. С персоналом проведен производственный инструктаж о работе в особых условиях. Наша задача в этот непростой период — оперативно реагировать на нештатные ситуации и сохранять надежное электроснабжение потребителей, — сообщил Сергей Куликов.
Для успешного преодоления паводкового периода в территориальных структурных подразделениях осуществили осмотры зданий, колодцев, кабельных каналов, тоннелей, опорных и несущих конструкций, территорий подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов. Также проверили работоспособность дренажных систем и водоотливной техники, готовность транспорта, спецтехники, включая насосы, плавсредства и дизель-генераторные установки.
После окончания весеннего подъёма воды сотрудники предприятия коммунальной энергетики проведут осмотр энергообъектов. Это поспособствует выявлению образовавшихся повреждений и определению объема работ по восстановлению.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи электроустановок в весенний период. Запрещается находиться в охранной зоне ЛЭП, вблизи электроустановок, подтопленных паводковыми водами, набрасывать различные предметы на провода, перемещаться под проводами ЛЭП с поднятой удочкой.
При нарушении электроснабжения потребителям необходимо обращаться в единый центр обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» по телефону: 8 800 2500 343