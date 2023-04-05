В Перми ПЗСП и ПТЖБ могут оштрафовать за завышенные цены на газобетон

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Согласно полученным результатам проверки, данные предприятия занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае.
Специалисты управления выяснили, что АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» с конца 2021 года по июнь 2022 года необоснованно увеличили (практически вдвое) прайсовую отпускную цену газобетонных блоков: с 4 320 до 8 460 рублей за кубический метр и с 4 100 до 8 500 соответственно, пишет properm.ru
Представители проверенных компаний утверждают, что рост стоимости блоков вызван увеличением затрат на их изготовление. Однако проверка эту информацию не подтвердила. В пермском УФАС рассказали, что компании получат соответствующие предписания.
Законодательство Российской Федерации запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение на рынке, ущемлять интересы потребителей. В запрет входят в том числе установка и удержание монопольной стоимости товаров.
В пресс-службе пермского УФАС отметили, что в период рассмотрения антимонопольных дел указанные компании снизили стоимость газобетонных блоков. Так, весной 2021 года прайсовая цена достигала 8 500 рублей за куб, а осенью 2022 года она была снижена до 4 400 рублей.
В ПТЖБ журналистам рассказали, что решение антимонопольщиков будет обжаловано в порядке, предусмотренном российским законодательством. Вопрос оспаривания административного дела будет рассматриваться уже после его возбуждения. От ПЗСП комментарии получить не удалось.