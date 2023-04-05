TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Изображение материала

В Перми ПЗСП и ПТЖБ могут оштрафовать за завышенные цены на газобетон

5 апреля 2023, 13:30
Фото: пресс-служба ПЗСП
Пермское управление ФАС проверило АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон». По итогам проверки им может грозить штраф до миллиона рублей за нарушение законодательства о конкуренции.

Согласно полученным результатам проверки, данные предприятия занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае.

Специалисты управления выяснили, что АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» с конца 2021 года по июнь 2022 года необоснованно увеличили (практически вдвое) прайсовую отпускную цену газобетонных блоков: с 4 320 до 8 460 рублей за кубический метр и с 4 100 до 8 500 соответственно, пишет properm.ru

Представители проверенных компаний утверждают, что рост стоимости блоков вызван увеличением затрат на их изготовление. Однако проверка эту информацию не подтвердила. В пермском УФАС рассказали, что компании получат соответствующие предписания.

Законодательство Российской Федерации запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение на рынке, ущемлять интересы потребителей. В запрет входят в том числе установка и удержание монопольной стоимости товаров.

В пресс-службе пермского УФАС отметили, что в период рассмотрения антимонопольных дел указанные компании снизили стоимость газобетонных блоков. Так, весной 2021 года прайсовая цена достигала 8 500 рублей за куб, а осенью 2022 года она была снижена до 4 400 рублей.

В ПТЖБ журналистам рассказали, что решение антимонопольщиков будет обжаловано в порядке, предусмотренном российским законодательством. Вопрос оспаривания административного дела будет рассматриваться уже после его возбуждения. От ПЗСП комментарии получить не удалось.



Подпишитесь
Фотограф-инженер и его молодая жена: что известно о задержанных за госизмену в Тагиле
Сегодня, 07:52
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Вчера, 08:30
«Нормальная семья»: знакомые о выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила
Сегодня, 09:41
Евгений Куйвашев провел годовое собрание СОСПП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:59
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
3 апреля 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Вчера, 04:45