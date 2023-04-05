В Перми ПЗСП и ПТЖБ могут оштрафовать за завышенные цены на газобетон

Специалисты управления выяснили, что АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» с конца 2021 года по июнь 2022 года необоснованно увеличили (практически вдвое) прайсовую отпускную цену газобетонных блоков: с 4 320 до 8 460 рублей за кубический метр и с 4 100 до 8 500 соответственно, пишет properm.ru