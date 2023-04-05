В РЭО предложили собирать блистерные упаковки для последующей утилизации

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
С целью расширения возможности по сбору таких отходов в компании предлагают внести соответствующие изменения в санитарные правила и нормы. Об этом пишет gorod55.ru.
О блистерной упаковке известно, что она состоит из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия. Являясь бытовым отходом, блистеры тоннами выбрасываются вместе с другими бытовыми отходами. Этот вид упаковки даже входит в отдельную группу многокомпонентной или комбинированной упаковки, которая имеет период разложения в природе в течение 200 лет, при этом она выделяет опасные токсины.
Утилизация блистерной упаковки является довольно сложной, поскольку она требует специального оборудования и технологий. В России такие мощности имеются и они развиваются, сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
«Многокомпонентную упаковку готовы перерабатывать предприятия в рамках экопромышленных парков, которые строятся в России при поддержке РЭО. Всего таких парков будет восемь. В целом для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами за последние четыре года открыто 211 предприятий. К 2030 году должны построить или обновить 868 заводов, — отметил Буцаев. — Однако проблема заключается в том, что блистерную упаковку от лекарств редко сдают на переработку. Поэтому важно организовать централизованную систему сбора и усилить просветительскую работу по этой теме».
По словам Буцаева, неразложившиеся элементы лекарственных формул, как и их упаковка, несут токсикологическую опасность для природы, здоровья людей и животных. Токсические вещества попадают в почву, грунтовые воды, водоемы, а затем и в водопровод.
Отметим, в Национальной экологической компании уже налажен механизм переработки многокомпонентной упаковки. В компании применяют метод электростатики. С его помощью пластик отделяется от алюминия. В настоящее время почти все лекарственные средства в России принимаются на переработку, независимо от их упаковки.