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Вахтовик украл у попутчика в поезде 50 тысяч рублей и был задержан в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 13:12
Фото: 1MI
Вахтовик из Кургана похитил у своего попутчика в поезде около 50 тысяч рублей. Он был задержан на станции Нижний Тагил.

Расследование дела уже завершено. В хищении денег из купе подозревают 26-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Известно, что попутчики ехали в поезде «Москва – Новый Уренгой» 17 февраля 2023 года. В купе один из мужчин украл у 40-летнего жителя города Дзержинска из кармана джинсов деньги. Кражу он сумел совершить тогда, когда предмет одежды висел на крючке.

Произошедшее вскрылось и через несколько дней злоумышленника вычислили. Мужчина был ранее судим за оскорбление полицейского и имущественные преступления.

Задержанный рассказал, что в дороге он разговорился с попутчиком и узнал о имеющихся у него деньгах, которые решил украсть. Убедившись, что в купе никого нет, он вытащил их из кармана.

В отношении задержанного в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Накануне из транспортной полиции материалы с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Время до суда подозреваемый проведет под подпиской о невыезде.

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