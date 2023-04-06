Аресты Гершковича и шпионов в Тагиле: исключительные случаи или «первые ласточки»?

Возникает вопрос: почему Эван проявил интерес к одному из самых известных оборонных заводов в стране? В одном Екатеринбурге располагается больше десятка оборонных предприятий. Не проще было бы заниматься сбором сведений в громадном мегаполисе, а не в городе, где каждый у всех на виду? Впрочем, тут можно выдвинуть много версий. Возможно, у Гершковича было конкретное задание. Или другие агенты уже подготовили на УВЗ почву, и Эвану оставался лишь финальный этап операции? Доподлинно это установит лишь контрразведка.