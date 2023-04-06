Аресты Гершковича и шпионов в Тагиле: исключительные случаи или «первые ласточки»?

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
29 марта свердловское издание «Вечерние Ведомости» сообщило, что у ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта некие неизвестные задержали некого мужчину, предположительно — американского журналиста Эвана Гершковича.
Забегая вперед, хочется отметить интересную деталь. Главный редактор «Вечерних Ведомостей» Владислав Постников известен своими оппозиционными взглядами. Но даже он понимал, что его американский коллега очень рискует.
Я и Эвану говорил: «Ты понимаешь, что это может обернуться уголовным делом?» Он ответил, что действует в рамках закона и журналистских стандартов. Он ходил по тонкому льду, — пересказал Постников журналистам русской службе ВВС (сайт заблокирован на территории РФ) свой разговор с Гершковичем.
Дело в том, что американец, по словам Постникова, продемонстрировал свой интерес к «Уралвагонзаводу», оборонному и градообразующему предприятию в Нижнем Тагиле.
На следующий день екатеринбургский эпатажный общественник Ярослав Ширшиков официально сообщил СМИ, что Эван Гершкович пропал.
Где-то в час ночи звонок из Лондона. Сэр по имени Томас мне встревоженно сообщает, что Эван вернулся в среду в Екатеринбург и перестал выходить на связь — уже более девяти часов [не выходит]. Мол, он оставил в редакции мой телефон на случай, если что-то случится, — рассказал Ширшиков журналистам.
После этого развитие событий приняло лавинообразный характер.
В США ареста Гершковича как будто ждали. Гневные публикации в американских СМИ с обвинениями в адрес российских спецслужб вышли чуть ли ни в ту же минуту, как появились официальные сообщения об аресте шпиона. Можно, конечно, говорить о расторопности американских журналистов, но на самом деле речь идет о заготовках, которые выпускаются в свет в качестве информационной поддержки раскрытых шпионов, — отметило «Псковское агентство информации» в своем telegram-канале.
Все комментарии мы приводить не будем, стоит лишь отметить, что многие издания подчеркнули, что последний раз американский журналист был задержан по подозрению в шпионаже в далеком 1986 году. В СССР, в разгар «холодной войны».
В беседе с TagilСity.ru близкий к силовым структурам инсайдер высказал предположение, что арест Гершковича был лишь «первой ласточкой» и вскоре можно ожидать целую волну подобных международных скандалов.
К примеру, на момент подготовки материала были обнародованы кадры того, как сотрудники ФСБ РФ задержали в Нижнем Тагиле супружескую пару. Женщина уже призналась в передаче секретных документов с УВЗ иностранной спецслужбе.
И можно предположить, что это — далеко не последний инцидент такого рода.
ОПК хорошо развит в Свердловской области, это историческая особенность нашего региона. У нас регулярно проводятся промышленные выставки, на которых демонстрируется и продукция двойного назначения, и чисто военные разработки. Неудивительно, что Средний Урал привлекал и привлекает к себе внимание сотрудников иностранных спецслужб. Это внимание объективно и никуда от него не денешься. Другое дело, что отечественная контрразведка к этому готова, — рассказал в беседе с TagilCity.ru доцент кафедры политических наук УрФУ, директор АНО «Центр гуманитарно-политических инициатив и проектов, представитель АПЭК в Свердловской области Руслан Мухаметов.
К слову, как пишет ТАСС, «…в Свердловской области более 30 заводов, 12 НИИ и КБ оборонного профиля».
Возникает вопрос: почему Эван проявил интерес к одному из самых известных оборонных заводов в стране? В одном Екатеринбурге располагается больше десятка оборонных предприятий. Не проще было бы заниматься сбором сведений в громадном мегаполисе, а не в городе, где каждый у всех на виду? Впрочем, тут можно выдвинуть много версий. Возможно, у Гершковича было конкретное задание. Или другие агенты уже подготовили на УВЗ почву, и Эвану оставался лишь финальный этап операции? Доподлинно это установит лишь контрразведка.
Есть и другое мнение: Эван Гершкович работал настолько неосторожно, что его задержание было лишь вопросом времени. Другие шпионы такой безалаберности себе не позволяют, так что этот скандал — скорее исключение из правил «невидимого фронта». Вряд ли подобное повторится.
Насколько я понял из сообщений СМИ, Эван запросил у Минобороны РФ сведения, содержащие государственную тайну. Естественно, подобный интерес вызвал закономерный ответный интерес со стороны спецслужб. Вряд ли коллеги Эвана повторят ту же ошибку, — отметил в разговоре с TagilCity.ru адвокат Иван Кадочников.
Он добавил, что, если сообщения прессы верны и у Гершковича изъяли специальное оборудование, которое может использоваться для шпионажа, то возникает вопрос: где он его взял? Провез в самолете? Тогда российские спецслужбы неминуемо должны были заинтересоваться владельцем таких интересных штуковин. Получил в каком-нибудь иностранном представительстве? Так и там он бы попал «на карандаш». А далее — наблюдение, задержание, арест.
В любом случае, инцидент обрел международный резонанс. По мнению профессора кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ и руководителя Экспертного клуба Свердловской области Анатолия Гагарина, это было демонстративным предупреждением: мол, российские спецслужбы знают, наблюдают и, при необходимости, могут повторить.
Я думаю, это был сигнал: если будете продолжать в том же духе, то задержаны будут и другие ваши агенты. Из опубликованной в СМИ биографии Гершковича понятно, что он и ранее мог выполнять подобные задания. Использование спецслужбами журналистов для легализованного сбора информации — известная и давно используемая практика спецслужб. Другое дело, что теперь шпионы будут более осторожны. Но интерес к уральским предприятиям ОПК у «профессионально любопытных» останется, хотя и будет проявляться в других формах, — отметил эксперт в беседе с TagilCity.ru.