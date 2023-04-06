Болельщики Югорского лыжного марафона тоже смогут побороться за приз

«Прогнозы принимаются с 6 по 7 апреля 2022 года в виде комментариев под постом банка о конкурсе в соцсети „ВКонтакте“ и Telegram. Победитель конкурса будет определен после финиша всех спортсменов 10 апреля», — заявил управляющий Западно-Сибирского филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов в ходе своего выступления на пресс-конференции организаторов юбилейного Югорского лыжного марафона. Он также рассказал, что для победы в конкурсе необходимо будет раньше всех дать прогноз, максимально приближенный к реально установленному результату победителя гонки на дистанции 50 км свободным стилем 8 апреля.