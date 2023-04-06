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Болельщики Югорского лыжного марафона тоже смогут побороться за приз

6 апреля 2023, 15:19
Болельщикам Югорского лыжного марафона приготовили приз за наиболее точный прогноз лучшего результата гонки свободным стилем на 50 км. Известно, что это будут часы Apple Watch: банк «Открытие» разыграет их в соцсетях.

Сообщается, что счастливчиков будет сразу двое: одного определят в Telegram, второго — в соцсети «ВКонтакте». Об этом информирует muksun.fm.

«Прогнозы принимаются с 6 по 7 апреля 2022 года в виде комментариев под постом банка о конкурсе в соцсети „ВКонтакте“ и Telegram. Победитель конкурса будет определен после финиша всех спортсменов 10 апреля», — заявил управляющий Западно-Сибирского филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов в ходе своего выступления на пресс-конференции организаторов юбилейного Югорского лыжного марафона. Он также рассказал, что для победы в конкурсе необходимо будет раньше всех дать прогноз, максимально приближенный к реально установленному результату победителя гонки на дистанции 50 км свободным стилем 8 апреля.

Участие в марафоне планируют звезды мирового лыжного спорта, олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, член сборной России Анастасия Кулешова, а также известные биатлонисты, призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Регистрацию на разные дистанции гонки уже прошли более трех тысяч спортсменов, марафонскую дистанцию 50 км попытаются преодолеть более тысячи человек.

В этом году организаторы мероприятия запланировали увеличение призового фонда гонки. Денежные призы достанутся всем лыжникам, которые смогут финишировать в первой десятке.

Информационный партнер Югорского лыжного марафона — 2023 — медиахолдинг 1MI.



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