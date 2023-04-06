Бросили шприцы и украли колонку: неизвестные проникли на дачу семьи из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Злоумышленники проникли на дачу в деревне Никитино под Верхней Салдой в минувшие выходные — с 1 на 2 апреля. О том, что в дом к семье из Нижнего Тагила кто-то проник, хозяевам рассказали соседи. Они были удивлены, что на даче, где обычно никто не живет в это время года, вдруг зажгли свет.
Залезли через балкон на второй этаж: встали на крепление для садовой качели, — рассказала редакции TagilCity.ru хозяйка дачного дома Ирина.
Из имущества тагильская семья не досчиталась только портативной колонки стоимостью около 15 тысяч рублей. Остальным имуществом — кружками, тарелками и другой утварью — незваные гости воспользовались и оставили на столе. Также на столе хозяева нашли шприцы. Тагильчанка уверена, что все это сделали несовершеннолетние.
Поели, побухали, попили — кружки, грязные на столе. Они еще там ночевали. Мы так думаем, было два человека, но не больше. Ничего не украли, кроме портативной колонки стоимостью около пятнадцати тысяч рублей. Я предполагаю, это подростки, местная шпана. Потому что технику из сарая и другие какие-то вещи не взяли. Малолеткам на деревне колонка портативная нужнее, — говорит тагильчанка Ирина.
Заявления в полиции от пострадавших пока нет, но в разговоре с редакцией TagilCity.ru Ирина сообщила, что они намереваются это сделать в ближайшее время.