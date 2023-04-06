Бросили шприцы и украли колонку: неизвестные проникли на дачу семьи из Нижнего Тагила

Злоумышленники проникли на дачу в деревне Никитино под Верхней Салдой в минувшие выходные — с 1 на 2 апреля. О том, что в дом к семье из Нижнего Тагила кто-то проник, хозяевам рассказали соседи. Они были удивлены, что на даче, где обычно никто не живет в это время года, вдруг зажгли свет.