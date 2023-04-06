Дефицит кинологов образовался в Свердловской области

Так, в оздоровительный центр для собак требуются тренера с образованием ветеринара или кинолога. Там предлагается оплата в 30 тысяч рублей. А кинологу в отделе полиции при метрополитене предлагается зарплата в пределах 38-50 тысяч рублей.