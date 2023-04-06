Дефицит кинологов образовался в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В частности, кинологи требуются в структуры МВД и ФСИН. Также потребность в них есть у «Водоканала» и частных компаний, сообщили специалисты сервиса «Зарплата.ру». По данной вакансии зарплата составляет около 30 тысяч рублей.
Так, в оздоровительный центр для собак требуются тренера с образованием ветеринара или кинолога. Там предлагается оплата в 30 тысяч рублей. А кинологу в отделе полиции при метрополитене предлагается зарплата в пределах 38-50 тысяч рублей.
Кинолог является специалистом по разведению и дрессировке собак. Он владеет не только знаниями о физиологии этих животных, но и навыками воспитания.