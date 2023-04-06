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Дефицит кинологов образовался в Свердловской области

6 апреля 2023, 10:07
Фото: 1MI
Число вакансий для кинологов в Свердловской области выросло. С октября 2022 года их стало в 2,5 раза больше.

В частности, кинологи требуются в структуры МВД и ФСИН. Также потребность в них есть у «Водоканала» и частных компаний, сообщили специалисты сервиса «Зарплата.ру». По данной вакансии зарплата составляет около 30 тысяч рублей.

Так, в оздоровительный центр для собак требуются тренера с образованием ветеринара или кинолога. Там предлагается оплата в 30 тысяч рублей. А кинологу в отделе полиции при метрополитене предлагается зарплата в пределах 38-50 тысяч рублей.

Кинолог является специалистом по разведению и дрессировке собак. Он владеет не только знаниями о физиологии этих животных, но и навыками воспитания.

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#Ирина Кирилова#Собака#Кинолог#Кадры#Дрессировка#Экономика#Свердловская область
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