Детская поликлиника №2 на Красном Камне открылась после капитального ремонта

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Главный врач ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил» Дмитрий Клейменов ознакомил присутствующих на мероприятии с результатами работы и поделился своими впечатлениями от открытия обновленной детской поликлиники.
Очень радостное и волнительное событие сегодня — торжественное открытие поликлиники для юных пациентов, — поделился Дмитрий Клейменов.
В поликлинике отстроили новую регистратуру открытого типа с современным картохранилищем, поставили инфоматы для записи к специалистам. Появился кабинет неотложной помощи с отдельным входом. Теперь потоки больных и здоровых детей разграничены. Заболевшие заходят в помещение с другой стороны здания. Для них оборудовали зону ожидания перед кабинетом первичной помощи. Здоровые посетители проходят через главный вход и регистратуру.
В медицинском учреждении установили новую систему вентиляции и кондиционирования, полностью заменили сантехнику, электрику, двери и окна. Смонтировали видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию. В медицинском учреждении теперь функционирует кабинет для приема и наблюдения недоношенных детей и ведут приемы все необходимые специалисты узкого профиля.
Сейчас Министерство здравоохранения и правительство Свердловской области уделяет огромное внимание усилению сферы здравоохранения, заявила главный специалист отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Олеся Степучева.
В регионе реализуется очень много проектов: федеральные, региональные. Создаются комфортные условия работы, приобретается много оборудования в детские больницы и поликлиники. Я думаю, что качество медицинской помощи детям будет на высоте. Сегодня здесь я увидела «концепцию бережливой поликлиники», качественную доступную навигацию, разделение потоков больных и здоровых пациентов. Новую открытую регистратуру, картохранилище. Светлые, удобные и большие кабинеты для врачей, — добавила Олеся Степучева.
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров заявил о важности современного внешнего и внутреннего вида помещений для лечения пациентов.
Здорово, что уже 4 поликлиника выходит после ремонта. Самое главное сегодня для мам и детишек — комфортные условия. Стены тоже лечат. Мы ушли от грустных стен, покрашенных в зеленую или синюю краску. Сделали все уютно, красиво и качественно. Это здорово, когда ремонтируются поликлиники и создаются прекрасные условия лечения для юных тагильчан, — отметил Валерий Суров.
По словам родителей маленьких пациентов, поликлиника существенно изменилась: стало комфортно, чисто, светло. Появились удобные столики для пеленания и комната для кормления грудью.
Ремонтные работы были проведены благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма вложений в объект в Нижнем Тагиле превысила 33 миллиона рублей.
В дальнейших планах администрации города и министерства здравоохранения Свердловской области открытие поликлиники на Тагилстроевской, 4 на ГГМ. Там в ближайшее время будут подготовлены к работе все помещения, установят новую мебель, запустят в работу бассейн. Филиалы поликлиник на Северном поселке, на Джамбула, 45А в Новой Кушве и в поселке Старатель на Курортной, 18 тоже попадут под обновление. На 2024–2025 годы намечен капитальный ремонт детской поликлиники на Карла Маркса, 36.