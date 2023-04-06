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Детская поликлиника №2 на Красном Камне открылась после капитального ремонта

6 апреля 2023, 10:18
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле спустя 10 месяцев после начала капитального ремонта состоялось открытие детской поликлиники № 2 по адресу Победы, 42. На 8 педиатрических участках медучреждения закреплены более 6700 детей.

Главный врач ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил» Дмитрий Клейменов ознакомил присутствующих на мероприятии с результатами работы и поделился своими впечатлениями от открытия обновленной детской поликлиники.

Очень радостное и волнительное событие сегодня — торжественное открытие поликлиники для юных пациентов, — поделился Дмитрий Клейменов. 

В поликлинике отстроили новую регистратуру открытого типа с современным картохранилищем, поставили инфоматы для записи к специалистам. Появился кабинет неотложной помощи с отдельным входом. Теперь потоки больных и здоровых детей разграничены. Заболевшие заходят в помещение с другой стороны здания. Для них оборудовали зону ожидания перед кабинетом первичной помощи. Здоровые посетители проходят через главный вход и регистратуру.

В медицинском учреждении установили новую систему вентиляции и кондиционирования, полностью заменили сантехнику, электрику, двери и окна. Смонтировали видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию. В медицинском учреждении теперь функционирует кабинет для приема и наблюдения недоношенных детей и ведут приемы все необходимые специалисты узкого профиля.

Сейчас Министерство здравоохранения и правительство Свердловской области уделяет огромное внимание усилению сферы здравоохранения, заявила главный специалист отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Олеся Степучева.

В регионе реализуется очень много проектов: федеральные, региональные. Создаются комфортные условия работы, приобретается много оборудования в детские больницы и поликлиники. Я думаю, что качество медицинской помощи детям будет на высоте. Сегодня здесь я увидела «концепцию бережливой поликлиники», качественную доступную навигацию, разделение потоков больных и здоровых пациентов. Новую открытую регистратуру, картохранилище. Светлые, удобные и большие кабинеты для врачей, — добавила Олеся Степучева.

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров заявил о важности современного внешнего и внутреннего вида помещений для лечения пациентов.

Здорово, что уже 4 поликлиника выходит после ремонта. Самое главное сегодня для мам и детишек — комфортные условия. Стены тоже лечат. Мы ушли от грустных стен, покрашенных в зеленую или синюю краску. Сделали все уютно, красиво и качественно. Это здорово, когда ремонтируются поликлиники и создаются прекрасные условия лечения для юных тагильчан, отметил Валерий Суров.

По словам родителей маленьких пациентов, поликлиника существенно изменилась: стало комфортно, чисто, светло. Появились удобные столики для пеленания и комната для кормления грудью. 

Ремонтные работы были проведены благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма вложений в объект в Нижнем Тагиле превысила 33 миллиона рублей.

В дальнейших планах администрации города и министерства здравоохранения Свердловской области открытие поликлиники на Тагилстроевской, 4 на ГГМ. Там в ближайшее время будут подготовлены к работе все помещения, установят новую мебель, запустят в работу бассейн. Филиалы поликлиник на Северном поселке, на Джамбула, 45А в Новой Кушве и в поселке Старатель на Курортной, 18 тоже попадут под обновление. На 2024–2025 годы намечен капитальный ремонт детской поликлиники на Карла Маркса, 36.

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