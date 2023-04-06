ГК “Каркас Монолит”: В Нижнем Новгороде провели первый обмен квартир в трейд-ин

Кира Прописнова, руководитель отдела продаж нижегородского застройщика, объяснила, что сейчас на рынке жилья формат трейд-ин набирает обороты. Благодаря данной схеме значительно ускоряется решение вопроса с приобретением новых квартир. К тому же такой вариант является хорошим выбором для тех, кому сложно накопить сумму, необходимую для покупки жилья в новостройке. Продавец недвижимости при использовании этой схемы также экономит время. Выкуп жилья у владельца происходит в семидневный срок, после чего застройщик сам продает квартиру на рынке.