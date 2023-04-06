ГК “Каркас Монолит”: В Нижнем Новгороде провели первый обмен квартир в трейд-ин

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Об особенностях таких сделок рассказали журналисты NewsNN. Формат сделок трейд-ин, зародившись на автомобильном рынке РФ, затем проник и на рынок недвижимости. В данном случае после заключения договора с застройщиком средства от продажи старой квартиры зачисляются в счет приобретения новой. Если денег недостаточно, покупатель производит доплату или оформляет ипотечный займ.
В столице Приволжского федерального округа с объектами недвижимости по трейд-ин работает ряд застройщиков, среди которых ГК «Каркас Монолит». Программа по заключению сделок с применением схемы взаимозачета между покупателем и застройщиком реализуется в ЖК «КМ Ривер Парк» и «КМ Анкудиновский Парк».
Кира Прописнова, руководитель отдела продаж нижегородского застройщика, объяснила, что сейчас на рынке жилья формат трейд-ин набирает обороты. Благодаря данной схеме значительно ускоряется решение вопроса с приобретением новых квартир. К тому же такой вариант является хорошим выбором для тех, кому сложно накопить сумму, необходимую для покупки жилья в новостройке. Продавец недвижимости при использовании этой схемы также экономит время. Выкуп жилья у владельца происходит в семидневный срок, после чего застройщик сам продает квартиру на рынке.
На данный момент приобретение жилья по схеме трейд-ин доступно лишь владельцам объектов недвижимости в Нижнем Новгороде при условии, что квартира расположена в доме высотой не менее четырех этажей, не имеет обременений и не находится в залоге. При этом стоимость вторичного жилья не должна превышать стоимости квартиры в новостройке.
По мнению Елены Соловьевой, вице-президента Нижегородской сертифицированной гильдии риелторов, обмен старой квартиры на новую будет актуален для граждан, не имеющих «живых» денег для приобретения новой квартиры.
Первый договор купли-продажи жилья в формате трейд-ин в Нижнем Новгороде подписан 31 марта. Возможностью воспользовалась жительница города Марина Степанова, которая произвела обмен однокомнатной квартиры в Советском районе на двухкомнатную. За новую квартиру, расположенную в ЖК «Анкудиновский Парк», горожанка доплатила менее 500 тысяч рублей.
Известно, что в четвертом квартале 2021 года 1 кв. м жилья в столице Приволжья оценивался в 116,5 тыс. рублей. В минувшем году эта цифра выросла на 12,7%, достигнув 133,6 тыс. рублей. В то же время средняя зарплата в регионе ниже размера ежемесячного ипотечного платежа по ставке 11,9% при условии оформления займа на максимально допустимый 30-летний срок.