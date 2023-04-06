«Глаза вылезли полностью»: неизвестный сбил кота на дороге в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По словам владелицы питомца, кота звали Персик. Водитель приехал в магазин около дома. Он целенаправленно проехал по двум кошкам, утверждает женщина.
Во время инцидента животные сидели напротив окон своего дома. Когда они увидели автомобиль, то хотели отойти с дороги, но не успели. На обратном пути, рассказывает женщина, водитель попытался задавить вторую кошку. Она успела убежать.
Владелица питомцев рассказывает, что ширина дороги составляет около трех метров. При этом водители неоднократно въезжали в дома, наезжали на припаркованные автомобили.
Этот водитель зверским образом раздавил котику голову так, что даже глаза вылезли полностью у кота, поэтому фото мертвого кота делать не стала, просто похоронили… Хочу привлечь этого неадекватного живодера к ответственности по всей строгости закона, — сообщила женщина в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
В Отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что заявлений о наезде на животных инспекторам не поступало. На основании видео планируется провести проверку.