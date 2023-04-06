Грузовики на свердловских трассах массово останавливают силовики

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Также проверяется, все ли документы есть у водителей, соответствуют ли машины документации, использование тахографов и так далее, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Сотрудники ГАИ смотрят и на общее состояние водителей, а также узнают, сколько часов они уже находятся за рулем.
Присутствуют на рейдах и силовики уральского управления Ространснадзора. Проверяющие убеждены, что благодаря такому мониторингу можно минимизировать число аварий, которые происходят из-аз уставших водителей или неисправностей авто.