Грузовики на свердловских трассах массово останавливают силовики

Также проверяется, все ли документы есть у водителей, соответствуют ли машины документации, использование тахографов и так далее, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Сотрудники ГАИ смотрят и на общее состояние водителей, а также узнают, сколько часов они уже находятся за рулем.