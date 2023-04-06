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Грузовики на свердловских трассах массово останавливают силовики

6 апреля 2023, 13:34
Фото: 1MI
Сотрудники ГИБДД массово останавливают грузовики на трассах в Свердловской области. Делается это для проверки соблюдения правил перевозок продуктов, опасных и другой продукции.

Также проверяется, все ли документы есть у водителей, соответствуют ли машины документации, использование тахографов и так далее, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Сотрудники ГАИ смотрят и на общее состояние водителей, а также узнают, сколько часов они уже находятся за рулем.

Присутствуют на рейдах и силовики уральского управления Ространснадзора. Проверяющие убеждены, что благодаря такому мониторингу можно минимизировать число аварий, которые происходят из-аз уставших водителей или неисправностей авто.

ГИБДД ограничивает движение грузовиков на трассах в Свердловской области
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#Грузовик#Трасса#Водители#Свердловская область#Транспорт#Елена Озерова
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