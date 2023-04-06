Инициатором стала жена: новые подробности дела о шпионаже супругов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Валерия сама вышла на украинскую разведку и предложила передать секретную информацию за вознаграждение, сообщил TagilCity.ru собственный источник.
Женщина предложила супругу схему передачи документации. За два-три месяца шпионажа семья получила около 100 тысяч рублей. Денис и Валерия оба работали на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Детей у них нет.
Валерии уже исполнилось 23 года, а Денису — 27. Источник утверждает, что супруга била мужа и забирала у него деньги. По словам соседей пары, в семье возникали часто скандалы. К ним в квартиру не один раз вызывали полицию.
Между собой часто ругались. Но она-то вообще истеричка. Визжит, — рассказывала TagilCity.ru соседка задержанных.
Напомним, о задержании супругов из Нижнего Тагила за шпионаж в отношении УВЗ стало известно 4 апреля 2023 года. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье за госизмену в виде шпионажа. Суд постановил заключить супругов под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Во время допроса ФСБ женщина заявила, что от спецслужб Украины они получили около 100 тысяч рублей. На эти средства семья планировала «просто жить».