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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

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В Екатеринбургу студентов отправили в колонию за избиение матери с дочкой

6 апреля 2023, 13:18
Фото: 1MI
В колонию отправятся мигранты, которые избили жительницу Екатеринбурга и ее дочь на остановке «Пехотинцев».

18-летнему обвиняемому назначили три года лишения свободы, а 17-летнему – 3,5 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Драка произошла 11 февраля. Следствие полагает, что сперва юноши оскорбляли девушку в автобусе, а позже приступили к рукопликладству, ударив ее по колену и голове.

Тогда девушка позвонила своей маме, чтобы та встретила ее на остановке. Однако в результате мигранты избили обеих.

Оба молодых людей учились в одном из колледжей Екатеринбурга. Один из них стоял на учете в полиции.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Драка#Избиение#Остановка#Происшествия
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