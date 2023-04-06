В Екатеринбургу студентов отправили в колонию за избиение матери с дочкой

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
18-летнему обвиняемому назначили три года лишения свободы, а 17-летнему – 3,5 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Драка произошла 11 февраля. Следствие полагает, что сперва юноши оскорбляли девушку в автобусе, а позже приступили к рукопликладству, ударив ее по колену и голове.
Тогда девушка позвонила своей маме, чтобы та встретила ее на остановке. Однако в результате мигранты избили обеих.
Оба молодых людей учились в одном из колледжей Екатеринбурга. Один из них стоял на учете в полиции.