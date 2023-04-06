Капремонт плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле перенесен на следующий год

Напомним, мост-плотина на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле был построен в 1927 году. В 1980 году он был реконструирован. Сейчас его протяженность составляет около 34 метров. Дорога по нему имеет 4 полосы. В декабре 2021 года была проведена оценка состояния путепровода. Тогда же рекомендовано его реконструировать путем полной замены пролетных строений.