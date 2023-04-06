Капремонт плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле перенесен на следующий год

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Ранее он анонсировал, что проектные работы завершатся в сентябре 2023 года. Однако на данный момент рассматриваются дополнительные работы. Поэтому подрядчик просит продлить сроки на несколько месяцев. Также решаются вопросы, касающиеся выделения дополнительных средств. Общая стоимость работ уже превышает миллиард рублей, сообщил Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».
Он добавил, что в 2024 году подрядчик будет определен после весеннего паводка. Тогда и начнутся работы. По словам Пинаева, ремонт осложняется еще и тем, что участок будет закрыт. Горожанам придется объезжать его по другим дорогам.
Да, это транспортная артерия, но это делать надо. Поверьте, на кону стоит жизнь и безопасность людей, работа градообразующих предприятий: «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК, — сказал Пинаев.
Решить ситуацию, по словам градоначальника, поможет строительство Восточного объезда. Он должен начинаться в районе нового моста через Тагильский пруд. Он надеется, что вскоре Минтрансом будут завершены проектные работы и появится первый участок до улицы Зари.
Напомним, мост-плотина на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле был построен в 1927 году. В 1980 году он был реконструирован. Сейчас его протяженность составляет около 34 метров. Дорога по нему имеет 4 полосы. В декабре 2021 года была проведена оценка состояния путепровода. Тогда же рекомендовано его реконструировать путем полной замены пролетных строений.