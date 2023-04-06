Жители Нижнего Тагила массово неправильно утилизируют использованные шины

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Нередко появление использованных автошин наблюдается и в других муниципалитетах. Около 40 инцидентов приходится на Горноуральский, Нижнесалдинский, Качканарский, Красноуральский, Кушвинский и Верхнетуринский городские округа.
Поскольку шины не относятся к твердым коммунальным отходам и региональный оператор не может их вывозить, мы передаем информацию о захламлении в администрации городов. Уже они, как собственники контейнерных площадок, решают вопрос утилизации этих отходов. Например, в Качканаре администрация специально для этих целей заключила контракт со специализированной организацией. В результате, обнаруженные покрышки не задерживаются на контейнерной площадке дольше одного-двух дней, — отмечает исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Стоит отметить, что во многих автосервисах при замене зимней резины на летнюю можно бесплатно оставить ненужный комплект. В некоторых муниципалитетах работают центры утилизации автомобильных шин. В Нижнем Тагиле также работают подобные пункты приема. Они находятся в центре города и на ГГМ.
Региональный оператор призывает всех автовладельцев ответственно относиться к отходам, образующимся в результате обслуживания личных транспортных средств и самостоятельно решать вопрос их утилизации.