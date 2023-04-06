Жители Нижнего Тагила массово неправильно утилизируют использованные шины

Стоит отметить, что во многих автосервисах при замене зимней резины на летнюю можно бесплатно оставить ненужный комплект. В некоторых муниципалитетах работают центры утилизации автомобильных шин. В Нижнем Тагиле также работают подобные пункты приема. Они находятся в центре города и на ГГМ.