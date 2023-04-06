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Жители Нижнего Тагила массово неправильно утилизируют использованные шины

6 апреля 2023, 11:50
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
За март 2023 года региональный оператор зафиксировал в Нижнем Тагиле 30 случаев появления старой автомобильной резины на площадках для вывоза мусора. Столько же ситуаций отмечено в Серове.

Нередко появление использованных автошин наблюдается и в других муниципалитетах. Около 40 инцидентов приходится на Горноуральский, Нижнесалдинский, Качканарский, Красноуральский, Кушвинский и Верхнетуринский городские округа. 

Поскольку шины не относятся к твердым коммунальным отходам и региональный оператор не может их вывозить, мы передаем информацию о захламлении в администрации городов. Уже они, как собственники контейнерных площадок, решают вопрос утилизации этих отходов. Например, в Качканаре администрация специально для этих целей заключила контракт со специализированной организацией. В результате, обнаруженные покрышки не задерживаются на контейнерной площадке дольше одного-двух дней, — отмечает исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. 
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Стоит отметить, что во многих автосервисах при замене зимней резины на летнюю  можно бесплатно оставить ненужный комплект. В некоторых муниципалитетах работают центры утилизации автомобильных шин. В Нижнем Тагиле также работают подобные пункты приема. Они находятся в центре города и на ГГМ.

Региональный оператор призывает всех автовладельцев ответственно относиться к отходам, образующимся в результате обслуживания личных транспортных средств и самостоятельно решать вопрос их утилизации. 

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#Анастасия Стрежнева#Федор Потапов#Экология#Рифей#Вывоз мусора#Зимняя резина#Летняя резина#Шины#Контейнерные площадки#Утилизация#Мусор#Нижний Тагил#Свердловская область
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