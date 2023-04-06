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Крупы, яйца и хлеб подорожали в Свердловской области

6 апреля 2023, 09:44
Фото: 1MI
Повышение цен на гречку, рис, пшено, хлеб и яйца зафиксировано в Свердловской области с 27 марта по 5 апреля.

Так, за неделю цена на гречку в магазинах региона повысилась до 110,79 рубля за килограмм (+2,83%). Пшено в среднем обходилось покупателям в 67,12 рубля (+3,17%), рис — в 121,82 рубля (+0,21%).

Десяток яиц подорожал до 81,93 рубля (+2,68%), литр молока стоил 67,07 (+0,53%), килограмм пшеничного хлеба — 89,35 рубля (+0,3%). Также прибавили в цене консервы для детского питания, копченая и вареная колбасы, сыры, сливочное и подсолнечное масло, бананы и другие продукты питания.

Немного снизились цены на некоторые овощи. Килограмм картофеля подешевел до 30,42 рубля (-3,93%), репчатого лука — до 60,77 рубля (-3,09%). Свекла в среднем стоила 39,89 рубля (-2,17%), а морковь — 43,72 рубля (-1,3%). Однако огурцы, помидоры и капуста прибавили в цене.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Крупы#Цены#Эксклюзив
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