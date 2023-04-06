Магазин подарил битый автомобиль с тонировкой пенсионерке из Нижнего Тагила

По данным ГИБДД, автомобиль марки Lada Priora в 2015 году, кстати тоже в марте, но уже 15 числа, попал в аварию. У машины зафиксированы повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и зеркал, а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия и пластиковых конструктивных деталей. Также были вмятины, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.