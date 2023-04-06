Магазин подарил битый автомобиль с тонировкой пенсионерке из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По данным ГИБДД, автомобиль марки Lada Priora в 2015 году, кстати тоже в марте, но уже 15 числа, попал в аварию. У машины зафиксированы повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и зеркал, а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия и пластиковых конструктивных деталей. Также были вмятины, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.
Помимо этого из документов следует, что в апреле 2016 года пробег автомобиля составлял 101 тысячу км. При этом в январе того же года километраж показывал 120 тысяч км. На момент 2023 года по официальным данным Priora накатала 208 тысяч км.
С 2010 года автомобиль сменил 7 собственников, женщина, на которую свалилась удача в виде призовой машины, станет 8 по счету владелицей. По словам женщины, ремонт машины требует финансовых вложений.
Не знаю, что сказать, ремонту много. Приз-сюрприз. Дырявое корыто, вот, что я вам скажу. Машина на ходу, но нужно много работы. Она не проходит сверку, сигнализация не работает, аккумулятор вообще не был закреплен под капотом. Сын говорит, что ремонт выйдет минимум на 50 тысяч рублей. Интересно, что будет в следующий раз, обещали через три месяца повторить розыгрыш, — делится с редакцией TagilCity.ru победительница розыгрыша.