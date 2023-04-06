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Мигрантов в Свердловской области стало больше в 2023 году

6 апреля 2023, 16:17
Фото: 1MI
Количество мигрантов в Свердловской области в 2023 году увеличилось в сравнении с прошлым годом.

Так, в январе 2022 года в Свердловскую область прибыли 6 457 человек, а уехали из нее 6 919 человек. Вследствие чего миграционная убыль составляла 462 человека, пишет ЕАН.

По данным Свердловскстата, в январе 2023 года убыль перешла в прирост в количестве 213 человек — соответственно 5 683 и 5 470 человек.

Возросшее количество мигрантов связано не только с сезонностью, но и с окончанием пандемии, отметил председатель «Дома народов Урала» Фарух Мирзоев.

Напомним, в январе 2023 года Свердловскстат сообщал, что за последние 11 месяцев в Свердловскую область прибыли не менее 16 тысяч человек.

Отток мигрантов из Свердловской области увеличился в 3,4 раза
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Статистика#Свердловскстат#Мигранты#Данные#Численность#Увеличение#Экономика
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