Мигрантов в Свердловской области стало больше в 2023 году

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Так, в январе 2022 года в Свердловскую область прибыли 6 457 человек, а уехали из нее 6 919 человек. Вследствие чего миграционная убыль составляла 462 человека, пишет ЕАН.
По данным Свердловскстата, в январе 2023 года убыль перешла в прирост в количестве 213 человек — соответственно 5 683 и 5 470 человек.
Возросшее количество мигрантов связано не только с сезонностью, но и с окончанием пандемии, отметил председатель «Дома народов Урала» Фарух Мирзоев.
Напомним, в январе 2023 года Свердловскстат сообщал, что за последние 11 месяцев в Свердловскую область прибыли не менее 16 тысяч человек.