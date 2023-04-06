«Многие отсеиваются»: тагильчане проходят тестирование физподготовки в ЧВК «Вагнер»

Один из пользователей соцсетей разместил видео и фотографию черного авто, на котором, очевидно, работает человек, оформляющий потенциальных бойцов в Нижнем Тагиле у Драмтеатра. На видео мужчина в черной курте с символикой частной военной компании общается, по всей видимости, с желающим, приглашая его в автомобиль для оформления документов.