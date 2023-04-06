«Многие отсеиваются»: тагильчане проходят тестирование физподготовки в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
В Нижнем Тагиле с 30 марта работал стационарный пункт отбора бойцов на базе спортивного клуба. Пока запись временно приостановлена, поскольку ищут нового человека, который будет оценивать физическую подготовку желающих из Нижнего Тагила. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал один из сотрудников, который тестировал тагильчан. Состояние кандидатов оценивали в одном из городских спортивных залов.
Мы здесь смотрим только физическую подготовку. Человек должен пробежать определенное время, подтянуться, отжаться. А вот билеты к месту им приобретает Петербург. Смотрим, может ли человек что-то, болен или не болен, есть ли у него противопоказания. Много людей приходят с заболеваниями серьезными, а зачем? Также есть очень много статьей судимости, с которыми тоже бойцы не берутся, — рассказал собеседник редакции TagilCity.ru.
Мужчина уверен, что решение вступить в число бойцов должно быть осознанным, а не спонтанным.
Все равно человек идет в определенное место, должен быть хотя бы немного подготовлен. Приходят вообще всякие, много отсеиваются. Некоторые пьют, пьют, пьют, и после очередного застолья у них начинается «Мы хотим!». Все-таки, это осознанное решение. Из Тагила была отправлена часть данных (по людям — прим.ред.), но это закрытая информация, — отметил представитель ЧВК «Вагнер» в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.
Кроме того, открытый набор бойцов в зону СВО в Свердловской области проходил в конце марта. Как пояснил редакции TagilCity.ru собственный источник, это была всероссийская акция, организованная Евгением Пригожиным. Автомобили с символикой ЧВК «Вагнер» были замечены в ряде городов региона, в том числе в Нижнем Тагиле.
Один из пользователей соцсетей разместил видео и фотографию черного авто, на котором, очевидно, работает человек, оформляющий потенциальных бойцов в Нижнем Тагиле у Драмтеатра. На видео мужчина в черной курте с символикой частной военной компании общается, по всей видимости, с желающим, приглашая его в автомобиль для оформления документов.
Пользователь ВК, разместивший фото и видеоматериалы, также оставил подпись о зарплате и своем намерении вступить в ряды бойцов ЧВК «Вагнер». В сети пользователь соцсетей не появлялся почти неделю.
Можно пройти собеседование в Вагнер прямо у них в машине. Зарплата от 240 000 рублей. Я думаю попробовать! — пишет мужчина.