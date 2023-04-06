Морозная погода вернется в Свердловскую область

В течение дня 6 апреля в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +8 градусов. А в ночь на 7 апреля похолодает до -8 градусов. В течение дня потеплеет до +1 градуса. При этом погода будет ясной, а порывы ветра достигнут 9 метров в секунду.