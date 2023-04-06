Морозная погода вернется в Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По периферии антициклона со стороны Карского моря и Таймыра на территорию Западной Сибири начнет распространяться очень холодная воздушная масса, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик предупреждает, что местами в Свердловской области могут быть небольшие дожди, мокрый снег, а также усиление ветра до 14-16 метров в секунду.
В течение дня 6 апреля в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +8 градусов. А в ночь на 7 апреля похолодает до -8 градусов. В течение дня потеплеет до +1 градуса. При этом погода будет ясной, а порывы ветра достигнут 9 метров в секунду.