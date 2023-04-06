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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:08

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Морозная погода вернется в Свердловскую область

6 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
В ближайшие сутки в Свердловскую область придет Скандинавский антициклон. Из-за этого столбики термометров могут опуститься до минусовых температур.

По периферии антициклона со стороны Карского моря и Таймыра на территорию Западной Сибири начнет распространяться очень холодная воздушная масса, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Синоптик предупреждает, что местами в Свердловской области могут быть небольшие дожди, мокрый снег, а также усиление ветра до 14-16 метров в секунду.

В течение дня 6 апреля в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +8 градусов. А в ночь на 7 апреля похолодает до -8 градусов. В течение дня потеплеет до +1 градуса. При этом погода будет ясной, а порывы ветра достигнут 9 метров в секунду.

#Ирина Кирилова#Погода#Ветер#Мороз#Холод#Природа#Нижний Тагил
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