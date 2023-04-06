Мужчина на квадроцикле провалился под лед и погиб в свердловском поселке

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
По версии следствия, мужчина выехал на лед, чтобы на нем порыбачить на расстоянии примерно 300-400 метров от берега, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Сотрудники МЧС и полицейские начали поиски тела в день пропажи мужчины, но найти его смогли только на следующий день. Тело вытащили на поверхность, а квадроцикл остался на дне. Попытаться вытащить его оттуда можно лишь после того, как лед на водоеме полностью растает.
Один из жителей поселка видел, что квадроцикл погибшего заглох, но помочь не смог, так как была угроза его собственной жизни. На опознание был вызван сын погибшего, который подтвердил, что это его отец.
Для установления точной причины смерти свердловчанина проводится судмедэкспертиза. В зависимости от итогов проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, 3 апреля 2023 в Первоуральске три девочки провалились под лед на пруду. К счастью, их удалось спасти. В результате инцидента дети не пострадали.