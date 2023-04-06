Мужчина на квадроцикле провалился под лед и погиб в свердловском поселке

Сотрудники МЧС и полицейские начали поиски тела в день пропажи мужчины, но найти его смогли только на следующий день. Тело вытащили на поверхность, а квадроцикл остался на дне. Попытаться вытащить его оттуда можно лишь после того, как лед на водоеме полностью растает.