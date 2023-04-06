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Мужчина на квадроцикле провалился под лед и погиб в свердловском поселке

6 апреля 2023, 14:41
Фото: 1MI
63-летний мужчина ехал по тонкому льду пруда в поселке Двуреченск и, провалившись в воду, погиб. Случай произошел 5 апреля 2023 года.

По версии следствия, мужчина выехал на лед, чтобы на нем порыбачить на расстоянии примерно 300-400 метров от берега, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Сотрудники МЧС и полицейские начали поиски тела в день пропажи мужчины, но найти его смогли только на следующий день. Тело вытащили на поверхность, а квадроцикл остался на дне. Попытаться вытащить его оттуда можно лишь после того, как лед на водоеме полностью растает.

Один из жителей поселка видел, что квадроцикл погибшего заглох, но помочь не смог, так как была угроза его собственной жизни. На опознание был вызван сын погибшего, который подтвердил, что это его отец.

Для установления точной причины смерти свердловчанина проводится судмедэкспертиза. В зависимости от итогов проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, 3 апреля 2023 в Первоуральске три девочки провалились под лед на пруду. К счастью, их удалось спасти. В результате инцидента дети не пострадали.

Три школьницы провалились под лед в Первоуральске
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#Смерть#Лед#Квадроцикл#МЧС#Полиция#СК#Несчастный случай#Происшествия#Свердловская область#Елизавета Зиборова
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