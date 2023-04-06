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Обстановка с паводком в Нижнем Тагиле спокойная

6 апреля 2023, 17:23
Фото: 1MI
На данный момент обстановка с паводком в Нижнем Тагиле продолжает быть спокойной, угрозы затопления сел и садовых товариществ нет.

Уровень воды в реках в 2023 году повышен несущественно, отметил директор ЕДДС Григорий Омельков. Это неординарное явление для весны.

Во многих источниках вода находится ниже нормального подпорного уровня. В сбросе воды из естественных резервуаров нет нужды, рассказали в пресс-службе администрации города.

Представитель «Водоканала-НТ» прокомментировал, что объем Верхневыйского водохранилища — 5 млн кубометров, а объем Черноисточинского пруда достигает 16 млн кубометров.

Также поисковыми службами систематически проверяются состояния мостов и водопроводных труб. Притока из лесов не ожидается.

Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагила была организована специальная комиссия для предотвращения затопления городских дорог в период снеготаяния.

Комиссия по предотвращению подтопления дорог начала работать в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Паводок#Уровень воды#Затопление#Вода#Водохранилище#Реки#Экология#Природа
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