Обстановка с паводком в Нижнем Тагиле спокойная

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Уровень воды в реках в 2023 году повышен несущественно, отметил директор ЕДДС Григорий Омельков. Это неординарное явление для весны.
Во многих источниках вода находится ниже нормального подпорного уровня. В сбросе воды из естественных резервуаров нет нужды, рассказали в пресс-службе администрации города.
Представитель «Водоканала-НТ» прокомментировал, что объем Верхневыйского водохранилища — 5 млн кубометров, а объем Черноисточинского пруда достигает 16 млн кубометров.
Также поисковыми службами систематически проверяются состояния мостов и водопроводных труб. Притока из лесов не ожидается.
Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагила была организована специальная комиссия для предотвращения затопления городских дорог в период снеготаяния.