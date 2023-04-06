Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Тагиле с 7 апреля

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Во время действия режима в городе и пригороде будут введены ограничения. Запрещается сжигание мусора, сухой травы, разведение костров и открытого огня, в том числе в мангалах, бочках и других приспособлениях. Такие же правила действуют и при посещении лесов.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и территориальных органов администрации Нижнего Тагила начнут проводить профилактические мероприятия и противопожарные инструктажи среди населения и на предприятиях.
Также будут проводиться рейды в частном секторе и садах. Председателям садоводческих товариществ рекомендовано дважды в сутки проводить патрулирование пожароопасных мест. В сельских населенных пунктах организуют круглосуточное дежурство добровольных пожарных дружин.
Кроме того, в городе проверят и приведут в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения. А управляющие компании должны обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники к местам возможного возникновения пожара.
Информация о пожарной обстановке из ЕДДС будет передаваться ежедневно до 9.00 в отдел гражданской защиты населения Нижнего Тагила.
Напомним, в Нижнем Тагиле и пригороде начались возгорания сухой травы. Так, 3 апреля на Северном шоссе выгорело три тысячи квадратных метров растительности. Также в это же день были зафиксированы возгорания в поселках Отрадный и Зональный, селе Серебрянка и в разных районах Нижнего Тагила.