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Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Тагиле с 7 апреля

6 апреля 2023, 12:08
Фото: 1MI
С 7 апреля до особого распоряжения в Нижнем Тагиле вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал и. о. главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Во время действия режима в городе и пригороде будут введены ограничения. Запрещается сжигание мусора, сухой травы, разведение костров и открытого огня, в том числе в мангалах, бочках и других приспособлениях. Такие же правила действуют и при посещении лесов.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и территориальных органов администрации Нижнего Тагила начнут проводить профилактические мероприятия и противопожарные инструктажи среди населения и на предприятиях.

Также будут проводиться рейды в частном секторе и садах. Председателям садоводческих товариществ рекомендовано дважды в сутки проводить патрулирование пожароопасных мест. В сельских населенных пунктах организуют круглосуточное дежурство добровольных пожарных дружин.

Кроме того, в городе проверят и приведут в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения. А управляющие компании должны обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники к местам возможного возникновения пожара.

Информация о пожарной обстановке из ЕДДС будет передаваться ежедневно до 9.00 в отдел гражданской защиты населения Нижнего Тагила.

Напомним, в Нижнем Тагиле и пригороде начались возгорания сухой травы. Так, 3 апреля на Северном шоссе выгорело три тысячи квадратных метров растительности. Также в это же день были зафиксированы возгорания в поселках Отрадный и Зональный, селе Серебрянка и в разных районах Нижнего Тагила.

Почти 3,5 тысячи квадратных метров сухой травы сгорели в Нижнем Тагиле за один день
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#Евгения Сафина#Пожар#Постановление#Противопожарный режим#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев
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