Подразделение по борьбе с торфяными пожарами появится в Свердловской области

В этом году в регионе создадут новое пожарное подразделение для работы с торфяными пожарами на базе отряда № 19. Отмечается, что для оперативной реакции на ЧП утверждены группировки сил и средств Уральской базы авиационной охраны лесов, добровольцев и дорожных служб. В составе Уральской авиабазы к сезону готовы свыше 700 человек.