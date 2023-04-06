Подразделение по борьбе с торфяными пожарами появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В этом году в регионе создадут новое пожарное подразделение для работы с торфяными пожарами на базе отряда № 19. Отмечается, что для оперативной реакции на ЧП утверждены группировки сил и средств Уральской базы авиационной охраны лесов, добровольцев и дорожных служб. В составе Уральской авиабазы к сезону готовы свыше 700 человек.
Такое решение власти приняли 6 апреля на заседании регионального правительства. Также в этот день было решено с 15 апреля ввести в регионе особый противопожарный режим. Начиная с этой даты на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещено разводить костры или как-либо иначе пользоваться огнем, сообщает департамент информационной политики по региону.
Также нельзя сжигать мусор, сухую траву, листву, организовывать стоянки и ночлег туристических групп вне специализированных мест.