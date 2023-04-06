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Published Сегодня, 11:01

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Подразделение по борьбе с торфяными пожарами появится в Свердловской области

6 апреля 2023, 11:01
Фото: 1MI
На территории Свердловской области появится подразделение по борьбе с торфяными пожарами, а также вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать с 15 апреля.

В этом году в регионе создадут новое пожарное подразделение для работы с торфяными пожарами на базе отряда № 19. Отмечается, что для оперативной реакции на ЧП утверждены группировки сил и средств Уральской базы авиационной охраны лесов, добровольцев и дорожных служб. В составе Уральской авиабазы к сезону готовы свыше 700 человек.

Такое решение власти приняли 6 апреля на заседании регионального правительства. Также в этот день было решено с 15 апреля ввести в  регионе особый противопожарный режим. Начиная с этой даты на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещено разводить костры или как-либо иначе пользоваться огнем, сообщает департамент информационной политики по региону.

Также нельзя сжигать мусор, сухую траву, листву, организовывать стоянки и ночлег туристических групп вне специализированных мест.

 

 

Особый противопожарный режим будет введен в Свердловской области
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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Лес#Противопожарный режим#Общество
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