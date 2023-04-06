Пожарная машина и бетономешалка провалились под землю в Нижнем Тагиле

Подобный случай 6 апреля произошел у школы № 4 на Вагонке. Пожарные, которые приехали на тушение горящей травы, решили сократить путь через газон. В результате автомобиль также провалился колесами под землю и застрял, сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил».