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Пожарная машина и бетономешалка провалились под землю в Нижнем Тагиле

6 апреля 2023, 13:00
Фото: ОД "Тагил без ям" ВКонтакте
6 апреля в Нижнем Тагиле пожарная машина, ехавшая на тушение травы на Вагонке, ушла под землю. Днем ранее на улице Чайковского такая же ситуация случилась с бетономешалкой.

5 апреля к дому № 43 на улице Чайковского приехал бетономеситель. Однако автомобиль не смог подъехать к зданию, так как провалился колесами под землю.

А если бы это были скорая помощь или пожарная машина? — написал подписчик ОД «Тагил без ям» ВКонтакте.
Фото: ОД "Тагил без ям" ВКонтакте

Подобный случай 6 апреля произошел у школы № 4 на Вагонке. Пожарные, которые приехали на тушение горящей травы, решили сократить путь через газон. В результате автомобиль также провалился колесами под землю и застрял, сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Грунт на этом участке влажный и поэтому машина застряла. Ее вытащили быстро, пожар потушили, — рассказали в администрации Дзержинского района.
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте
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