Пожарная машина и бетономешалка провалились под землю в Нижнем Тагиле

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5 апреля к дому № 43 на улице Чайковского приехал бетономеситель. Однако автомобиль не смог подъехать к зданию, так как провалился колесами под землю.
А если бы это были скорая помощь или пожарная машина? — написал подписчик ОД «Тагил без ям» ВКонтакте.
Подобный случай 6 апреля произошел у школы № 4 на Вагонке. Пожарные, которые приехали на тушение горящей травы, решили сократить путь через газон. В результате автомобиль также провалился колесами под землю и застрял, сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Грунт на этом участке влажный и поэтому машина застряла. Ее вытащили быстро, пожар потушили, — рассказали в администрации Дзержинского района.