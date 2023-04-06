Сайты о пытках домашних животных найдены в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Эти порталы выявили представители прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Такие данные, согласно законам России, распространять нельзя.
Напомним, что ранее в Подмосковье правоохранители разыскали девочку-подростка, которая вела telegram-канал, где показывала, как она расчленяла кошек. Она покупала животных через сайты объявлений, убивала их и описывала подробности. На канал было подписано 11 человек.