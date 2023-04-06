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Published Сегодня, 10:25

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Сайты о пытках домашних животных найдены в Свердловской области

6 апреля 2023, 10:25
Фото: 1MI
Противозаконные сайты найдены в Свердловской область. На восьми ресурсах в интернете имелась информация о том, как мучать питомцев.

Эти порталы выявили представители прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Такие данные, согласно законам России, распространять нельзя.

Напомним, что ранее в Подмосковье правоохранители разыскали девочку-подростка, которая вела telegram-канал, где показывала, как она расчленяла кошек. Она покупала животных через сайты объявлений, убивала их и описывала подробности. На канал было подписано 11 человек.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Животные#Пытки#Собаки#Кошки#Происшествия
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