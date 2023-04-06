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Средняя зарплата в Нижнем Тагиле выросла до 51 тысячи рублей

6 апреля 2023, 12:49
Фото: 1MI
До 51,5 тысячи рублей увеличилась средняя зарплата в Нижнем Тагиле. Увеличение на 14% произошло в 2022 году в сравнении с прошлым годом.

Одновременно с этим уровень регистрируемой безработицы на 1 января этого года составил всего 0,37%, что на 0,14% меньше, чем за аналогичный период прошлого, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Самые высокие заработные платы зафиксированы у специалистов профессиональной, научной и технической деятельности — средняя зарплат тагильчан в этой отрасли составляет 79 тысяч рублей. Представители IT-сферы в среднем зарабатывают около 70 тысяч рублей за месяц, а работающие в сфере строительства тагильчане 60-61 тысячу рублей.

Следом за ними расположились специалисты финансовой и страховой деятельности с ежемесячным заработком в 59 тысяч рублей. Рабочие сферы транспортировки и хранения получают 55 тысячи рублей, а обрабатывающих производств - 54,7 тысячи рублей.

Также известно, что за прошлый год средняя зарплата за месяц стала выше, а численность безработных в Нижнем Тагиле составила 648 человек, что на 233 человека ниже уровня 2021 года. А число вакансий возросло на треть.

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