Средняя зарплата в Нижнем Тагиле выросла до 51 тысячи рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Одновременно с этим уровень регистрируемой безработицы на 1 января этого года составил всего 0,37%, что на 0,14% меньше, чем за аналогичный период прошлого, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Самые высокие заработные платы зафиксированы у специалистов профессиональной, научной и технической деятельности — средняя зарплат тагильчан в этой отрасли составляет 79 тысяч рублей. Представители IT-сферы в среднем зарабатывают около 70 тысяч рублей за месяц, а работающие в сфере строительства тагильчане 60-61 тысячу рублей.
Следом за ними расположились специалисты финансовой и страховой деятельности с ежемесячным заработком в 59 тысяч рублей. Рабочие сферы транспортировки и хранения получают 55 тысячи рублей, а обрабатывающих производств - 54,7 тысячи рублей.
Также известно, что за прошлый год средняя зарплата за месяц стала выше, а численность безработных в Нижнем Тагиле составила 648 человек, что на 233 человека ниже уровня 2021 года. А число вакансий возросло на треть.